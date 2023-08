Finalizada la carrera de TC en Buenos Aires, donde se cumplieron las 10 fechas de la Fase Regular del campeonato 2023, Nicolás Trosset estaba clasificado para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, en la que se define el título en las últimas cinco competencias.

Esto significaba que Matías Rossi, del equipo oficial Toyota, quede 13º a un punto del arrecifeño y fuera de la Copa.

Pero luego de la final en el coliseo porteño, los comisarios deportivos de la ACTC aplicaron cuatro sanciones de exclusión de distintos pilotos, por distintos motivos. Esto significó que Rossi, que terminó último entre los que cumplieron todas las vueltas, completando la competencia con una rueda en llanta, quede clasificado entre los 30 primeros, sume un punto más y le quite el último lugar de la Copa a Niki.

Por supuesto que no hay ninguna prueba que pueda confirmar la intención de la ACTC, pero en el ambiente automovilístico no se duda de que las sanciones finalizada la carrera tuvieron como objetivo que Toyota no quede fuera de la lucha por el título. Y con esta maniobra cagaron a Trosset.