El intendente Javier Olaeta ordenó a su bloque de concejales el pedido de una sesión extraordinaria en busca de la aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023, para que desde el 1º de enero se puedan facturar con el aumento correspondiente las tasas, derechos y demás contribuciones municipales.

Con la firma de los integrantes bloque Juntos-UCR se solicitó de urgencia esa sesión que se celebrará esta noche, aproximadamente desde las 21:00, luego de la sesión especial previa que se iniciará a las 20:30 con el único fin de tomarle juramento al Dr. Leandro Bonacifa en un nuevo período como Defensor del Pueblo.

Lo que se duda es si el oficialismo conseguirá quórum para sesionar, ya que no lo reúnen con sus seis concejales (necesitan ocho) y la oposición adelantó que no tratará ningún pedido económico de la Municipalidad para 2023 hasta tanto no rinda cuentas del dinero gastado hasta el momento.

En concreto se refieren a los hechos de corrupción en que se ve envuelto el Ejecutivo por el denominado “Caso Losada”, por el cual debían enviar documentación al Concejo Deliberante y no lo hicieron. Además, el presidente de la bancada Juntos-UCR, Martín Reddy, les dijo internamente a sus colegas de la oposición que “no esperen nada porque no les vamos a mandar más nada”.

No obstante, trascendió que no sería extraño que dos concejales opositores se sienten en sus bancas para otorgarle el quórum al oficialismo y así poder aprobar los aumentos.

Vale aclarar que la suba de impuestos municipales para 2023 ronda el 55%, aumento lógico teniendo en cuenta que la inflación de 2022 superará el 90%.