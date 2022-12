Como se esperaba, la sesión extraordinaria convocada para este miércoles para tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023 (aumento de tasas municipales), no contó con el quórum suficiente.

El bloque oficialista, que pidió la sesión, estuvo presente con sus seis concejales pero no se presentó la oposición. Sólo se sentó en su banca Gonzalo Peralta (Frente de Todos), lo que no alcanzaba para el quórum de ocho ediles necesarios pero sí para explicar la postura de la oposición.

El presidente del bloque Juntos-UCR, Martín Reddy, se tomó con calma este revés: “Hicimos un despacho en la comisión de Presupuesto para tratar hoy la Fiscal e Impositiva. Sabemos que necesitamos ocho concejales para sesionar y lamentablemente somos siete. Es parte de la democracia y del reglamento interno del Concejo, por eso lo aceptamos”.

Y agregó: “Lo intentaremos nuevamente la semana que viene, en la última sesión ordinaria del año, junto con el Presupuesto. Apelamos a que la oposición reflexione y dé quórum porque necesitamos la aprobación, entre otras cosas, para el mantenimiento del Hospital y el aumento a los empleados municipales”.

Peralta, en tanto, respondió: “No damos quórum porque el Ejecutivo no cumple con la necesaria reciprocidad y respeto entre los dos poderes. Nos cansamos de pedir informes y nunca responden; o si lo hacen, es a medias. Como ya lo anticipamos, estamos tratando un tema económico y no podemos aprobar un aumento de tasas y un presupuesto para el año próximo cuando no logramos que nos informen cómo gastaron el dinero del que dispusieron hasta ahora; especialmente con el tristemente conocido Caso Losada”.