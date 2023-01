Los concejales frentistas Jorge Eterovich, Daniel Bolinaga y Gabriela Giraudo y el único integrante del bloque Juntos-PRO, Fernando Bouvier, dieron quórum para tratar las ordenanzas Fiscal e Impositiva y de Presupuesto presentadas por la Municipalidad de Arrecifes para este 2023.

Ellos, sumados a los cinco oficialistas presentes: Paqui Bóveda, Martín Reddy, Melisa Ferrari, Rubén San Juan y Javier Braña reunieron un número de nueve ediles para poder sesionar, cuando se necesitaban al menos ocho.

Los otros tres integrantes del Frente de Todos: Tana Di Palma, Gonzalo Peralta y Roxana Valdatta, y el socialista Sebastián Reigosa, se mantuvieron con su postura de no dar quórum. En tanto, la radical Soledad Martínez no se hizo presente por estar de vacaciones.

Jorge Eterovich fue uno de los que explicó la postura con la que coincidió el resto de la oposición presente y, al igual que Bolinaga, también criticó a los ediles opositores que se ausentaron:

No hay que mezclar peras con bananas. Hay que ser serios y responsables por más que seamos oposición.

Esto no significa que dejemos de juzgar o de marcar los distintos hechos irregulares de esta administración municipal, que son de dominio público y sobre los cuales vamos a seguir insistiendo.

Lo que no podemos hacer, nunca, en cada año legislativo, es dejar al Municipio sin recursos, ya que a los únicos que perjudicamos son a los vecinos. Después, seguiremos discutiendo lo demás.

No venir hoy no significaría dejar sin recursos a Javier Olaeta sino a toda la ciudad para los servicios que tiene que recibir.

Consideramos que es de madurez estar debatiendo. Tanto que ansiamos tener la mayoría, hoy no la tenemos por los que faltaron. Los oficialistas son uno más y nos van a ganar la votación . Si hubieran estado todos sentados, habríamos ganado en la ordenanza que no tiene las modificaciones necesarias que pedimos.

No hay que ser oposición por la oposición misma. Nadie puede dudar de nuestra calidad de opositores, pero no cuando están en juego los servicios de los vecinos.

No es de la forma que me hubiese gustado. He escuchado tantas veces decir que no se puede dejar a una ciudad sin recursos… No se puede ser de una manera un año y de una manera otro año en este tema puntual. Creo que hay que tener coherencia y responsabilidad.