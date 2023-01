Como habíamos anticipado, los concejales frentistas Jorge Eterovich, Daniel Bolinaga y Gabriela Giraudo y el único integrante del bloque Juntos-PRO, Fernando Bouvier, dieron quórum para tratar las ordenanzas Fiscal e Impositiva y de Presupuesto presentadas por la Municipalidad de Arrecifes para este 2023.

Ellos, sumados a los cinco oficialistas presentes: Paqui Bóveda, Martín Reddy, Melisa Ferrari, Rubén San Juan y Javier Braña reunieron un número de nueve ediles para poder sesionar, cuando se necesitaban al menos ocho.

Los otros tres integrantes del Frente de Todos: Tana Di Palma, Gonzalo Peralta y Roxana Valdatta, y el socialista Sebastián Reigosa, se mantuvieron con su postura de no dar quórum. En tanto, la radical Soledad Martínez no se hizo presente por estar de vacaciones.

El ex intendente Bolinaga fue uno de los que explicó la postura con la que coincidió el resto de la oposición presente, y fue duro con los ediles opositores que se ausentaron:

Tengo que hacer una consideración muy especial. Lo hemos dicho con todas las palabras y yo que no soy de hablar con eufemismos: nuestros graves desacuerdos con la administración municipal se mantienen. Pero estamos en una encrucijada entre los vecinos y la política berreta, barata, mediocre, de querer perjudicar a una gestión municipal no aprobando las tasas, como se hace todos los años.

Hoy hay demasiados ausentes. Si no saben ellos que primero están los vecinos, no sé qué hacen en este Concejo Deliberante.

Vamos a aprobar la ordenanza fiscal para que se presten los servicios, que ya dijimos que no son buenos; pero no podemos dejar al Municipio sin recursos para cumplirlos. Eso es ser un necio.

Siempre, en cualquier lado del mostrador que nos toque, debemos ser coherentes. Me tocó ser oficialista, intendente, y las chicanas me molestaban porque me he quedado sin presupuesto. Entonces hoy, siendo oposición, no voy a utilizar las mismas chicanas y hacer lo que antes a mí me perjudicaba.

No voy a votar la tasa alumbrado público porque nos se cambió, como sugerí. a un monto fijo de enero a diciembre. Pero para eso estamos: para leer, estudiar, debatir, proponer y votar. A veces se gana y a veces se pierde. Esa es la esencia de la democracia. Los concejales que juegan a las escondidas a mí no me gustan.