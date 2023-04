El concejal Jorge Eterovich, fue contundente en su discurso anoche en la sesión ordinaria donde los trabajadores de la panadería La Baguette pidieron la suspensión, revisión y eventual derogación de la insólita ordenanza municipal que responsabiliza al comercio de la seguridad en Avenida Merlassino.

El edil del Frente Renovador pidió la derogación (ver nota) y disparó: “Los incidentes en las calles de Arrecifes y la inseguridad existente en general son muy graves. Ocurre que la Municipalidad oculta este tema y no se hace cargo. Es insólito porque nos perjudicamos nosotros mismos. Si nos remitimos a la información oficial, en nuestra ciudad no hay robos, no hay violencia, no hay desmanes, nada; parecemos el pueblo ideal. Entonces no podemos pedir más efectivos policiales ni patrulleros, si según la Municipalidad acá no pasa nada…”

“Querer responsabilizar a una panadería de lo que ocurre en las calles es insólito, ridículo. Para que no digan que ponemos palos en la rueda, no nos opusimos en su momento a esa absurda ordenanza; pero está claro que no funcionó y tenemos que derogarla de inmediato para no seguir perjudicando al comercio y a sus empleados, que sobre que en Arrecifes no hay trabajo les estamos haciendo perder ingresos”, pidió Eterovich.

Y concluyó: “Si no, pidámosle a La Baguette que cambie de rubro y ponga una empresa de seguridad privada, y mandemos a los efectivos policiales a trabajar a la panadería, a hacer pan y comidas. Que de la seguridad se ocupe quien se tiene que ocupar: la policía y el Intendente, que es su máximo jefe. Y su esposa, que no sé que cargo tiene en la policía pero le dicen ‘la comisaria’. Habrá que ver también por qué la mayoría de los efectivos policiales no quiere trabajar en Arrecifes. El problema de la seguridad no es de una panadería”.

Las palabras de Eterovich generaron el aplauso de los trabajadores del comercio que se encontraban presentes en el Concejo Deliberante.