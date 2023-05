“Junto a Cecilia Contreras visitamos la Escuela Primaria Nº 5, nos reunimos con sus directivos Romina y Claudia, también conversamos con Ana MarÍa que nos puso al detalle de la historia y necesidades elementales de la institución. Entregamos los fondos que gestionamos ante el senador provincial Paco Durañona para la adquisición de equipos de impresión. Esta escuela centenaria alberga 270 alumnos, con comedor para 55 alumnos, trabajando día a día en la formación de las generaciones futuras. Vamos a trabajar en equipo junto a la cooperadora, docentes, auxiliares, y familias por todo lo que falta”, informó esta semana Patricio Gabilondo a través de sus redes sociales.

Pero en conceptos a DIARIO UNO amplió: “Nuestro objetivo no es ayudar a establecimientos educativos con subsidios o elementos de estudio, como lo hicimos en el último tiempo con la Agraria, la Escuela 5 y el Jardín de La Cumbre, entre otros. Ahora colaboramos desde afuera porque lamentablemente el Fondo Educativo que envía el Gobierno bonaerense -que es más que suficiente para que a las escuelas de Arrecifes no les falte nada- no se utiliza íntegramente en la educación”.

“Las escuelas y jardines no deberían tener que estar pidiendo nada para funcionar correctamente. Hoy en la Provincia no hay problemas de presupuesto para la educación. Por ello venimos trabajando en un plan integral de infraestructura educativa para Arrecifes, que cubra todas las necesidades y que sea sostenible en el tiempo, para que los docentes y directivos ocupen su valioso tiempo exclusivamente en su función, que es educar, y no tengan que andar penando para cubrir deficiencias de los malos manejos políticos”, añadió el referente del espacio justicialista Sumate.

Y agregó que, “en ese sentido, por ejemplo, todavía estamos esperando que el intendente Javier Olaeta firme la adhesión al Programa Puentes para que Arrecifes pueda contar con un Centro Regional Universitario. Nosotros ya hicimos todo el trabajo, pero es necesario el aval de la Municipalidad para que la Provincia habilite los 30 millones de pesos disponibles para subsidiar infraestructura y equipamiento, además de financiar viáticos y salarios docentes”.

Jardín de La Cumbre

Programa Puentes universidad Arrecifes