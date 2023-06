El Dr. Juan González Grima es médico cardiólogo y director de Medical Center Alta Gracia, ciudad cordobesa donde desarrolla su profesión.

Es reconocido en su provincia por numerosos estudios realizados, fue becado por la Universidad de Yale, y muestra una activa participación en redes sociales con consejos de medicina, lo que lo ha llevado -por ejemplo- a tener más de 88 mil seguidores en Instagram.

Esta semana, en una publicación desde su cuenta @doctor.popi, el Dr. González Grima explotó contra la obra social OSDE y su relato ya tiene más de 200 mil visualizaciones:

“Chau OSDE! Una falta de respeto para con los profesionales de la salud. No voy a dejar de atender de la forma que lo hago porque ustedes me lo digan. CHAU, los médicos no tenemos que dejar que las obras sociales nos presionen. Reclámenle a gabriel.dubois@osde.com.ar”, posteó y se descargó más explícitamente en un video.

El médico cordobés recibió muchas adhesiones a su reclamo, tanto de colegas como de pacientes que relatan todas las trabas que les pone una de las obras sociales más caras del país, que de social no tiene nada…

Miralo