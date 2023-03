Walter Santiago, más conocido como Alfa, se convirtió en el personaje más famoso de Gran Hermano Argentina pese a haber abandonado la casa a más de un mes del final.

Amado u odiado por el público, el participante de mayor edad atraía a la mayor cantidad de espectadores del ciclo por su firme personalidad y las polémicas que se generaban entorno a su persona.

De hecho, tras su salida el programa cayó e intentaron levantarlo con la entrada de dos perritos y luego de familiares, pero sin el resultado esperado.

Alfa, conocedor de Arrecifes por su pasión por el automovilismo y su amistad con la familia Pairetti, habló este martes en vivo en RADIO UNO (107.1), y dejó conceptos con su sello, si vueltas:

Carlos Pairetti fue mi mayor ídolo; lo dije en muchas oportunidades. Después la vida me dio el honor de ser su amigo y de compartir muchos momentos con él. Hace 28 años también que soy amigo de Tim, a quien acompañé a varias carreras cuando corría en TN y en TC 2000; también de Mani y de toda la familia.

De Arrecifes conozco todo automovilísticamente; es referencia en el país, es la Cuna de Campeones. Fui amigo también de Carlitos ‘El Ruso’ Marincovich, del Nene García Veiga, del Loco Di Palma; por supuesto conozco a Canapino, a Fontanita, a todos… Con Norberto hablé en estos días, tras mi salida de la Casa de GH. Estuve en Arrecifes cuando despedimos a Carlos y voy a volver en estos días a comer un asado. Este fin de semana voy a estar en el Autódromo de Buenos Aires apoyando a Santino Pairetti, que corre en la categoría ALMA con su Fiat Uno.

Yo soy como se me vio en la casa, no hice ningún personaje. Quienes me conocen lo saben. No entré a hacer amigos; mis amigos son los de toda la vida, me sobran. No soy para nada una persona violenta como se me quiso hacer parecer; odio la violencia, por eso me enojaba mucho cuando vi que usaban esa estrategia para perjudicarme. También respeto sobremanera a las mujeres. Me quisieron hacer caer con eso pero no les salió, ya que ahora fuera de la casa es impresionante el cariño que me demuestra la gente; me pasan cosas de no creer.

Romina es la mejor jugadora de este Gran Hermano. Entró diciendo que lo hacía para poder comprarse una casa y resulta que nos enteramos que casas, le sobran. No tiene ninguna necesidad, es mentira.

No tengo problemas con ninguno de mis compañeros fuera de la casa, aunque no son mis amigos. Con la que hablo frecuentemente es con Daniela, pese a que con ella tuvimos varios choques adentro; pero es una muy buena chica y tenemos cosas en común.

Las mejores personas que conocí en la casa son Camila, una chica muy auténtica y de un corazón enorme, que no tiene maldad. Pero apenas entró le hicieron la vida imposible; se pegó a mí porque fue el único que le di bola; el resto le hizo un vacío.

Marcos también es un pibe buenísimo, muy sano. Es muy introvertido y le pesa estar siempre observado por mil cámaras, no está habituado a eso. Yo, a las dos horas de entrar me olvidé de las cámaras. Camila y Marcos son quienes más merecen ganar.

Con quienes jamás me juntaría a tomar un café fuera de la casa son ese pibe Holder, que ni el nombre me acuerdo. Se quiso hacer el canchero, provocó y así le fue; un pobre chico. Juan tampoco; se quiere hacer el canchero y no existe. Y el otro hombre éste, el que es un poco obeso (porque no se puede decir gordo)… Ariel, ahí me acordé el nombre. Es falso, manipulador. Tiene 43 años, vive con los padres y lo único que hace son asados, con eso te digo todo. No lo puedo ni ver ni me interesa.