En la noche de este miércoles el Concejo Deliberante de Arrecifes dio inicio al tratamiento del Presupuesto y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023, enviadas por el Departamento Ejecutivo para su aprobación.

Dichos expedientes fueron pasados a comisión interna para su estudio. No obstante, en el recinto se adelantó algo de las modificaciones introducidas por la Municipalidad de Arrecifes para que comiencen a regir el año próximo.

El concejal Sebastián Reigosa manifestó, con preocupación, su desacuerdo con el artículo 1º de la Ordenanza Fiscal, al que calificó de “absolutamente inconstitucional”.

“Por ejemplo, allí se establece que si un contribuyente no tiene las tasas al día no puede pedirle nada a la Municipalidad, salvo el servicio de ambulancia y la inhumación de fallecidos; además de lo que decida el Municipio haciendo una excepción por resolución fundada. Además de inconstitucional, me parece un disparate ya que, por citar algo, un jubilado que cobre la mínima y no pueda estar al día con las tasas, no podrá ni siquiera atenderse en el Hospital o contar con un servicio municipal que debe ser universal para todos los ciudadanos”, amplió el edil socialista.

Reigosa también objetó el artículo 7º, donde se agregó que “las personas de existencia visible, capaces o incapaces, son sujetos de contribución”. “Se agregó la palabra incapaces, quienes también deberán pagar tasas municipales”.