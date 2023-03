La Municipalidad de Arrecifes inició unos trabajos de bacheo en la Avenida Belgrano, algo que sorprendió a muchos ya que se adjudicó a la firma Sanifer de Pergamino la obra de repavimentación por 70 millones de pesos.

Recordamos que esta obra fue cuestionada en el Concejo Deliberante por la oposición y por la Comisión de Seguimiento de Obras Públicas, integrada por profesionales no políticos, debido a que la única empresa que se presentó es la mentada ferretería pergaminense, que no reúne los requisitos legales, y a que los concejales que no responden al Intendente consideraron que existe un injustificado sobreprecio. No obstante, con el voto de la concejal convertida Gabriela Giraudo lograron su aprobación.

La lógica pregunta que se hizo la Comisión de Seguimiento de Obras Públicas fue: “¿Por qué gastan en bacheo si van a repavimentar? La repuesta de una arquitecta del Ejecutivo municipal que “antes hay que bachear los sectores donde hay pozos”. O sea que tapan pozos que después se van a volver a tapar con la repavimentación. A partir de allí se generó una discusión técnica en la que cada una de las partes mantuvo su postura.

Lo cierto es que no pasa un mes en Arrecifes sin que se se ponga en evidencia una sospecha de manejo poco claro de los fondos públicos.

¿Para qué se conformó esa Comisión de Seguimiento, entonces, si se le desconoce todo el tiempo?