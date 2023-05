Mediante el testimonio de un vecino en RADIO UNO (107.1) se conoció otro intento de robo de un vehículo que se encontraba estacionado frente a su domicilio, práctica delictiva dos veces concretada la semana pasada en Arrecifes.

El vecino, domiciliado en calle Frascheri a metros de Blas Parera, relató que hace unos días amaneció y encontró su auto con dos puertas abiertas. “Mi auto tiene cierre centralizado y, como todos saben, cuando se destraba una puerta se abren todas. Pero en este caso había sólo dos destrabadas, una de ellas la del conductor”.

“Cuando fui a darle marcha, no pude meter la llave en el tambor de arranque. Ahí noté que había quedado trabada una ganzúa, que se quebró en el interior. Zafé de que me lo roben porque se les quebró la ganzúa con la que también abrieron la puerta del auto”, comentó. “La alarma no sonó o no la escuchamos con mi señora”.

“No tengo garage y no puedo pagar una cochera. La semana pasada robaron otro auto por acá y hace días que no se observa patrullaje. La verdad es que cuesta dormir, porque uno no puede dejar de pensar que en cualquier momento te roban”, cerró con preocupación.