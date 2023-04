Dos de los mejores arqueros de la Liga de Fútbol de Arrecifes cambiarán de equipos en el Torneo Apertura 2023 que se inicia este domingo.

La historia comenzó con la salida de Kevin Gómez de Deportivo Palermo, quien casi de inmediato fue llamado por Martín Díaz. Cuentan que el entrenador de Villa Sanguinetti le ofreció ocupar la valla del campeón del Apertura 2022.

Gómez aceptó la propuesta de pasar al clásico rival de la ruta 8, pero la actitud del DT villense no le agradó a su actual arquero titular, Laureano Hernández. “Sé que Kevin me puede ganar el puesto porque es un muy buen arquero, pero que le prometan la titularidad de antemano no me parece correcto”, habría comentado.

En su Instagram, Hernández publicó un duro mensaje: “Hoy me toca perder e irme yo. Por decisiones técnicas y dirigenciales, me voy a dos días de arrancar el campeonato, pero con la mente tranquila que siempre di lo mejor por el club”.

Laureano no pasará mucho tiempo sin equipo. Se comenta que su destino es Almirante Brown, que ya sumó a Cristian Espíndola en el arco pero a Tingui Burgos le seduce la idea de incorporar también al ahora ex Villa. Aunque el entrenador verdinegro respetaría el trabajo que viene haciendo Espíndola y lo mantendría como titular, con Hernández llegando para pelear el puesto.

En tanto Enzo Mallo, arquero de Brown en la última temporada, también ya es jugador de Villa Sanguinetti.