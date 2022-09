El Frente de Todos convocó por redes sociales a una pacífica manifestación en la tarde de este sábado “en defensa de la democracia”, a raíz del atentado sufrido en último jueves por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Unos dos centenares de vecinos y militantes políticos se reunieron en la Plaza de la Memoria, ubicada en Avenida Perón y Avenida Belgrano. Entre ellos estuvieron los concejales Tana Di Palma, Daniel Bolinaga, Gozalo Peralta y Roxana Valdatta y al referente de ‘Sumate’, Patricio Gabilondo. No se vio a concejales ni dirigentes del Frente Renovador.

BOLINAGA: “LAMENTABLEMENTE HAY MUCHOS QUE NO CREEN EN LA DEMOCRACIA”

Entrevistado por Hugo Páez, Bolinaga sostuvo que la movilización fue “en defensa de la democracia, la paz social y en apoyo a Cristina, que por milagro está viva. Un atentado contra cualquier dirigente de ese nivel, de cualquier partido, es contra la democracia. Si se hubiera concretado, no quiero ni pensar lo que estaríamos viviendo”.

El tres veces exintendente de Arrecifes agregó que “la violencia política en la Argentina existe desde siempre, pero los discursos del odio se están agravando en los últimos años. El asesino no es un loco suelto sino el resultado de una sociedad que está bastante complicada. A mí no me molestan los otros partidos políticos, pero exijo que se nos respete también a los peronistas”.

“Cuando le ocurrió a Raúl Alfonsín, en la época de los carapintadas, el peronismo estuvo al lado de él, como corresponde. Soy feliz de ser peronista de toda la vida. Siempre nos movilizamos pacíficamente, pero las provocaciones hacia nosotros son grandes, por eso pedimos que se nos respete. Lo que pasó es gravísimo, debería ser un antes y un después en la política argentina, pero lamentablemente hay muchos que no creen en la democracia”, cerró el Dr. Bolinaga.

PERALTA: “SI HUBIERA OCURRIDO CON MACRI, LO HABRÍAMOS TOMADO IGUAL”

El concejal y jefe de ANSES, Gonzalo Peralta, manifestó que el motivo de la convocatoria fue “para que no se repitan hechos de violencia política. Es importante remarcar que fue contra la Vicepresidenta de todas y todos los argentinos, mas allá de cómo se llame. Si hubiera sido contra Macri, lo hubiéramos tomado igual. Este viernes estuvimos también en Plaza de Mayo, porque poner un revólver en la cabeza de Cristina fue ponerlo en la cabeza de la democracia. No podemos odiarnos tanto por pensar distinto”.

TANA: “NO ENTIENDO ESTE NIVEL DE VIOLENCIA”

Tana Di Palma, por su parte, puso como ejemplo de lo que debe ser el diálogo político la relación que tiene ella con el intendente Javier Olaeta: “Hablamos permanentemente pese a que pensamos distinto. Yo colaboro con él con las gestiones que puedo hacer ante los gobiernos nacional y provincial y él colabora conmigo cuando se trata de que sea beneficioso para Arrecifes. Quizás soy de otra generación, pero no entiendo este nivel de violencia y la condeno”.

Video: @AMarrecifes