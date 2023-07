Producto de un violento choque, un hombre de aproximadamente 67 años resultó herido. La camioneta en la que se trasladaba como acompañante junto a un joven, también mayor de edad, fue impactada por un utilitario en la ruta provincial 191, entre Salto y Arrecifes.

El siniestro se produjo poco antes de las 18:00 horas de este miércoles cuando, por causas aún no esclarecidas, un utilitario Peugeot Partner que circulaba en sentido Salto-Arrecifes habría realizado una maniobra de sobrepaso, haciendo imposible evitar colisionar contra la camioneta Toyota que venía en sentido inverso.

A raíz del incidente, que por fortuna no terminó en tragedia, acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Salto, agentes de Tránsito, efectivos de la Policía Comunal y personal de Defensa Civil. Personal del SAME trasladó al único herido al Hospital de la vecina ciudad, donde los médicos determinarán el carácter de las lesiones que, según su acompañante, afortunadamente no serían de gravedad.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos se salieron de la calzada y uno de ellos, la Partner, terminó “clavada” en una alcantarilla de la mano a Arrecifes.

Los Bomberos Voluntarios colaboraron, en principio, en inmovilizar al paciente para su posterior traslado al nosocomio, para luego proceder a cortar la corriente de la camioneta y el utilitario, a fin de evitar posible incendio de los rodados.

Fuente: Jonathan Rivera (Salto Hoy)