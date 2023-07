Jorge Eterovich, uno de los tres precandidatos a intendente de Arrecifes por Unión por la Patria, presenta hoy al equipo de personas que lo acompaña para las PASO del 13 de agosto.

El concejal massista invitó a la prensa a la presentación del “equipo” y no de la “lista” porque varios de los vecinos que componen su grupo no integran la boleta de precandidatos a concejales y consejeros escolares.

“Más que una lista de candidatos estamos en pleno armado de un equipo para gobernar Arrecifes, con especialistas en cada una de las áreas que componen una gestión municipal. Por supuesto que tanto las PASO como las elecciones generales del 22 de octubre son fundamentales, pero consideramos que no se puede esperar a ver si se gana o no una elección y recién después buscar gente para armar un gabinete. Sería algo irresponsable, ya que entre las generales y la asunción hay apenas un mes y medio. Ya vivimos esa experiencia y así nos va. Aparte, queremos que los vecinos sepan a quiénes le están confiando la responsabilidad de gobernar, para que después no se encuentren con la sorpresa de un gabinete conformado por familiares y amigos”, destacó Eterovich.

La cita es hoy a las 19:30 en la sede partidaria de Avenida Belgrano 82. Será transmitida en vivo por la página de Facebook de DIARIO UNO ARRECIFES.