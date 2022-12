Este jueves la Unión Cívica Radical de Arrecifes, presidida por el secretario de Gobierno Sergio Aldazabal, emitió un comunicado acusando duramente a los concejales de la oposición por no dar quórum el miércoles para tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023 (aumento de tasas). Es la manifestación de lo que opina el intendente Javier Olaeta y sus colaboradores más importantes.

A las pocas horas, el concejal socialista Sebastián Reigosa respondió a través de sus redes sociales y hoy lo hizo también Fernando Bouvier, edil del unibloque Juntos-PRO que compitió con Juntos-UCR en las últimas PASO y se separó de la bancada oficialista local.

En sus redes, Bouvier expresó lo siguiente:

TIENE RAZÓN EL INTENDENTE

Este jueves el intendente de Arrecifes, Javier Olaeta y sus funcionarios más cercanos emitieron un comunicado bajo el nombre de la UCR criticándonos a los concejales de la oposición por no dar quórum para aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023, que le autoriza un aumento de tasas desde el 1º de enero.

Pero en particular apuntaron a mi persona, con nombre y apellido, y es por ello que me veo en la obligación de responder; no por mí ni por el Intendente sino por la comunidad en general.

En lo único del comunicado en que estoy en desacuerdo, es cuando afirma que le causamos un perjuicio a los vecinos. Todo lo contrario: estamos CUIDANDO LA PLATA de los vecinos para que no siga ocurriendo todo lo que sabemos viene sucediendo con el manejo de los fondos públicos en Arrecifes. Lo que buscamos, pedimos y el Intendente debe cumplir, es transparencia; que nos documente en qué gastó el dinero de obras públicas que no se puede justificar. Pero se niega a cumplir con esa obligación con el Concejo Deliberante y con el compromiso con quienes lo votamos.

El resto de las críticas que hace hacia mí, es verdad. Tiene razón el Intendente.

Cuando dice que fui “electo en la lista de Juntos por el Cambio, con una postura de mera especulación política, evidenciada desde el inicio de mi mandato”, es cierto. Y es más: a mis diferencias ya las mostré presentando una lista distinta en las PASO -pese a que se nos intentó convencer por todos los medios posibles que no lo hagamos- y compitiendo democráticamente. La mayoría eligió seguir apoyando a los candidatos del Intendente pero nosotros ganamos mucho: la confianza de miles de vecinos.

Fue así que en las elecciones generales acompañamos a los vencedores, como corresponde, y fui electo en la lista de Juntos por el Cambio que prometió honestidad y transparencia (por eso elegí otro camino), pero no gracias a Olaeta sino a la gente que nos votó en las PASO.

Todos saben que yo tenía dos años más de mandato y que ya me había apartado del grupo que obedece al Intendente. Pero nunca me fui de Juntos, de ninguna manera.

También es verdad que desde el inicio de mi mandato evidencio una especulación política. Porque defiendo la política bien entendida, que beneficie a los ciudadanos y no a los dirigentes; y voy a seguir luchando por ello desde mi banca de Juntos-Pro.

Olaeta tiene razón, además, en que no me senté en mi banca y ayudé a no dar quórum porque no puedo avalar que los vecinos de Arrecifes sigan viendo cómo su dinero no se refleja en obras, en salud, en educación, en generación de fuentes de trabajo, en producción, en crecimiento… Y no sabemos hacia dónde va porque los concejales no logramos que la Municipalidad nos muestre la documentación correspondiente.

Lejos de enojarme u ofenderme por las críticas que recibí en ese comunicado, me complacen porque mis razones están muy lejos de las del Intendente. Y pese a que en un momento compartimos espacio político y listas, gracias a Dios me di cuenta de las enormes diferencias que nos separan en lo que cada uno entendemos como política; aunque reconozco que algo tarde…

Seguiré trabajando junto a mis compañeros del PRO por una política sana, con el único interés puesto en el prójimo. Estoy muy seguro del lugar que ocupo y del camino que sigo: el de poder mirar a la cara a mi familia, a mis hijos y a la comunidad entera. Quizás sea un camino más largo y menos redituable, pero no llegué a la política para eso.

Para finalizar, no me oculto bajo el sello de mi partido ni comprometo a ninguno de sus integrantes. Firmo yo.

Fernando Bouvier