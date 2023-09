“La cuota del préstamo supera mis ingresos. ¿Cómo puede ser que el banco otorgue un préstamo semejante sabiendo que no lo puedo pagar, ya que hace 11 años que tengo ahí la cuenta donde me depositan mi sueldo? Así hubiese sido yo el que pida el crédito y no existiera este robo de información, ¡no me lo tendrían que dar!”, se queja con absoluta razón Abarrategui, quien trabaja como camionero en una firma arrecifeña.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 6 ). This warning will only show if you login as Admin.