En los últimos tiempos se han vuelto muy frecuentes las dudas de consumidores sobre las posibilidades para pagar con tarjetas de débito o crédito en comercios y si corresponden recargos o no por ello. Esto es debido a que algunos negocios no las aceptan o cobran precios diferentes por abonar por estos medios.

Al respecto, la resolución de la AFIP es clara: no es una decisión del comerciante aceptar o no pagos con tarjetas de débito; es una obligación, no pueden negarse.

Respecto de las tarjetas de crédito, no es obligación aceptarlas; depende de cada local.

Los consumidores que usan tarjetas para sus compras deben conocer cuáles son sus derechos y responsabilidades al utilizarlas como medios de pago.

La tarjeta de crédito es un método de cancelación que puede ser aceptado por el comercio, informando para esto al consumidor en el acceso mismo al local. En cambio, para el caso del débito, ese medio de pago es de aceptación obligatoria por parte del comercio, según normativa que aplica la AFIP.

En tanto, la ley 27253 y sus normas complementarias indican que si abonás con tarjeta de débito o crédito, en un solo pago, no deben cobrarte ningún recargo.

El consumidor puede denunciar cuando:

Pretendan cobrarte recargos.

Si te dicen que no tienen sistema por débito.

O si te dicen que no está en funcionameino.

Podés denunciar desde tu celular con los siguientes simples pasos:

Ingresá a la App Mi Afip.

Ingresá a Data Fiscal.

Escaneá el código QR que tiene exhibido el comercio.

Seguí las indicaciones.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Ser informado claramente sobre las formas de pago que acepta el comercio mediante cartelería ubicada en el acceso al local.

Tener la opción de efectuar la compra en un pago con tarjeta de crédito o mediante débito, sin aplicación de recargo alguno. En caso de la compra con débito, ésta debe superar los $100 (cien pesos), según el Decreto 933/2018 del Ministerio de Economía de la Nación.

En caso de financiación de la compra con tarjeta de crédito, ser informado clara y detalladamente sobre los intereses que se aplicarán para tener previsión acerca de los montos aproximados que podrían abonarse en cada resumen mensual.

RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR

Exigir el cumplimiento de sus derechos al usar la tarjeta de crédito y débito.

Registrar en libro de quejas el incumplimiento que pudiera haberse observado.

Denunciar los incumplimientos de la normativa: para el caso del rechazo del débito o inexistencia de posnet o medio similar, es necesario llamar al 0800 999 3368 de AFIP.