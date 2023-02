Desde el jueves 2 al domingo 5 de febrero, Balcarce festeja la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo en diferentes espacios de la ciudad con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, la denominada Capital Nacional del Automovilismo, por el quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, se hermanará automovilísticamente con la Cuna de Campeones del automovilismo argentino, Arrecifes, reconocida así por sus múltiples históricas e inagotables figuras.

Arrecifes está presente con un stand en Balcarce y con la réplica del Trueno Naranja de Carlos Alberto Pairetti, cuya memoria será homenajeada el domingo.

LA 30ª FIESTA EN BALCARCE

Pilotos y mecánicos que nacieron en Balcarce dejaron su huella en las pistas nacionales e internacionales: el emblemático Juan Manuel Fangio, pentacampeón mundial de F1, y Juan Manuel Bordeu, campeón de Turismo Carretera, son los más conocidos.

El evento homenajea a las personas que convirtieron a Balcarce en la Capital Nacional del Turismo Automovilístico. “Para este año esperamos más de 100.000 visitantes que podrán disfrutar de una fiesta familiar y honrar a nuestra máxima figura deportiva”, aseveró Juan Eduardo Best, asesor de la subsecretaría de Turismo municipal, en alusión a Fangio.

La apertura fue este a las 16:00 en la plaza Libertad. A las 18:15 en el Museo Fangio se inauguró la exposición Peter Nygaard, The History of F1 in photos and stories. Y a las 18:30 en el Paseo de los Campeones se descubrieron las baldosas en reconocimiento a Mariano Werner, Lole Reuteman y Pirín Gradassi. A las 20:00 se entregaron los premios “Juan Manuel Bordeu” a los campeones del automovilismo zonal y se homenajeó a Juan Manuel Fangio II. Luego tocaron la banda Turf y Pacho Aguilá.

Este viernes hubo una charla sobre el desarrollo de la seguridad en el deporte motor, cargo del Dr. Rodolfo Balinotti (ACTC). Los campeones 2022 de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) son premiados a las 21:50 y desde las 22:50 hasta 23:45 habrá música con cierre a cargo de DJ Frango Godoy.

El cronograma continúa el sábado 4 a las 17:00 con el encuentro sobre Las Mujeres en el Automovilismo. A las 18:30, se desplegará el show infantil La Veredita, y posteriormente, desde las 19:15 hasta las 21:30, distintas bandas musicales. A las 22:15 se reconocerá a los campeones del TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Superbike. Una hora después cantará Axel y Nico DJ le pondrá el broche a la noche.

El domingo, a las 10:00, se llevará a cabo el Fangio Challenge en el autódromo de Balcarce; a las 17:30, se realizará el campeonato de mini TC con pilotos invitados, y desde las 18:30 las 21:00, propuestas musicales, que tendrá como espectáculo de cierre a Los Nocheros (23:15). Ante de eso, a las 22:45, se presentará el equipo JP Carrera de Turismo Carretera, que tiene 2 pilotos de Balcarce en sus filas: Santiago Mangoni y Diego Ciantini, ambos representantes de Chevrolet.

Durante los 4 días se montará un patio gastronómico y se podrán recorrer la exposición de autos clásicos y antiguos.

La fiesta continúa de la siguiente manera:

Sábado 4/2

– 14:00: Actividad en la pista del autódromo

– 16:00: Apertura de la muestra en la Plaza Libertad

– 17:30: Panel “Mujeres en el Automovilismo, en el Museo Fangio

– 18:30: Show Infantil La Veredita

– 19:15: Chacana

– 20:00: Vieja Minga

– 20:45: Aikeños

– 21:30: Maxi Darúch

– 22:15: Premiación Campeones del TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Superbike

– 23:10: Stomp Studio

– 23:15: Axel

– 00:15: Versiona2, Nico Dj – Patio Gastronómico

Domingo 5/2

– 10:00: Actividad en la pista del autódromo

– 12:00: Fangio Challenge en el Autódromo

– 16:00: Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

– 17:30: Campeonato de Mini TC con pilotos Invitados, en Av. Kelly, entre calle 17 y 19

– 18:30: Show Infantil “Estamos Invitados”

– 19:30: Confluencia

– 20:15: Cumbia Grande

– 21:00: Sembradores

– 21:45: Premiación Campeones del TN y el Turismo Pista

– 22:45: Presentación del JP Carrera de Turismo Carretera

– 23:15: Los Nocheros