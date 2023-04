Jorge Daniel Gallo es un cocinero y mozo jujeño que se radicó en El Calafate, donde trabaja en esas dos actividades. Nunca imaginó que, a raíz de un video que se viralizó sin su consentimiento, sea conocido en el ambiente del automovilismo por el incidente que sufrió con Valentín Aguirre en la última carrera de TC.

En ese video, filmado por el propio Gallo, se observa cuando el piloto del JP Racing mirá el motor roto de su Dodge junto a otros integrantes del equipo. Habían pasado apenas un par de minutos desde que tuvo que abandonar faltando cuatro vueltas, cuando marchaba cuarto en la final y avanzando en busca de un podio.

Las imágenes muestran cuando el arrecifeño advierte al hincha filmando, risueño no por disfrutar de la situación sino por la inocente felicidad que le causaba estar en boxes al lado de sus ídolos, un momento que había deseado y esperado mucho.

En ese instante, Aguirre salta sobre el torpedo de su auto, lo increpa verbalmente producto de la bronca que tenía y se ve el celular filmando hacia cualquier lado. Lo que pasó, lo cuenta Jorge Gallo a DIARIO UNO:

“Me dijo algo como qué estaba haciendo filmando, me sacó el celular y lo tiró cerca de la pista. En ningún momento me pegó ni me agredió físicamente como se dijo. Yo me sorprendí y me di cuenta que por ahí estaba en un lugar que no correspondía y haciendo algo que no se debía hacer en ese momento, pero enseguida se acercó un integrante del equipo de Valentín y me tranquilizó”, comentó el cocinero jujeño.

“No hice nada con mala voluntad. Yo quería registrar ese momento que estaba disfrutando. Saqué un montón de fotos y filmé muchos videos. El integrante del equipo me pidió disculpas, me contó que Valentín estaba caliente por las roturas que viene sufriendo y me pidió disculpas por lo sucedido. Además, me llevó a la carpa del equipo, se portó muy bien y me dijo que lo perdonara a Valentín, que es un buen pibe, cosa que después pude comprobar”, añadió.

Gallo relató que al otro día Aguirre se comunicó con él: “No me canso de pedirte perdón, me dijo. Yo también le pedí disculpas. Me dijo que le pasara el modelo del teléfono que me rompió, que me iba a comprar uno nuevo. T además me invitó a estar con él la próxima vez que el TC venga a El Calafate. Para mí fue un momento de calentura que ya pasó, especialmente después que Valentín me llamó y se portó muy bien conmigo. Gracias a lo que pasó conocí a una gran persona, que es lo que me demostró ser con su arrepentimiento”.

El mozo y cocinero confesó que “lo único que me molestó es que se haya difundido el video, porque yo no quería que eso pase pero un compañero mío me lo sacó del celular, que aunque roto todavía encendía, y lo viralizó sin mi consentimiento. Me lo dijo después que apareció en todos lados. No me gustó lo que hizo”.

“Yo no tengo problemas con nadie y no me gusta estar expuesto por este tema. Soy una persona muy tranquila que trabaja y se preocupa por ser conocida por lo que hago, que es cocinar. En eso soy muy bueno. También me preocupo mucho porque toda la gente a la que atiendo en el restaurante se vaya conforme con mi trato. Todo esto que está pasando no me interesa”, aclaró.

Y pidió que “nadie intente sacar rédito de lo que ocurrió para perjudicar a Valentín. Estoy notando eso, que mucha gente quiere aprovecharse de la situación. Entre Valentín y yo quedó todo claro y es un tema nuestro. Está todo más que bien y la próxima carrera voy a ir con Aguirre al autódromo y llevaré la comida que yo hago, para que vean que soy buen cocinero en serio”.