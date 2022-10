Micaela Sánchez, una arrecifeña de 20 años de edad, hizo pública en sus redes sociales otra grave denuncia sobre la atención en el Hospital Municipal de Arrecifes, donde hace mucho tiempo vienen ocurriendo situaciones sumamente preocupantes producto de un insólito desmanejo. Y lo más grave aún es que, pese a las reiteradas irregularidades denunciadas por numerosos vecinos, las autoridades hacen oídos sordos.

LA JOVEN ESCRIBIÓ:

Vi un caso hace un rato Y QUIERO COMPARTIR EL MIO. DEJEMOS DE CALLAR.

Hoy fui a sacarme el implante! Algo que es una pavada, una vez acompañé a mi amiga y así como entró, salió!

Hoy me tocó a mí. Entré; me dijo la doctora que me acostara, me acosté y me lo vio, y me dijo que iba a ser re fácil sacarlo porque se veía al ras de la piel mi implante.

Procedió a ponerme anestesia, me pinchó y automáticamente empecé a llorar de dolor. Me ardía muchísimo hasta el hombro. Ahí nomás la doctora empezó a decirle a su compañera. “Viste que te dije: un frasco sin tapa se me hacía raro”.

¿SABEN QUÉ? ¡EN EL FRASCO DE ANESTESIA HABÍA ALGO QUE NO ERA! Llamaron a unos de los directores y entre los tres no sabían bien qué hacer. ¡La doctora temblaba! Obvio que me acababan de poner algo en el brazo que no era lo que tenia que ser.

Dijeron que tenían que cortarme la piel donde me inyectaron ese liquido porque se me iba a caer toda la piel.

¿Saben como volví? En shock, loca, en llanto, con tres puntos que voy a tener por 20 días y que me tienen que controlar porque se me van hacer como escaras que tienen que ir curando…

NO QUIERO ENSUCIAR EL NOMBRE DE NADIE. No sé quién será el culpable de ese error pero ¿cómo va a haber algo en un frasco que no debería?

No es mi idea escrachar, por eso no los nombro. Pero voy a que todos los días vengo viendo quejas y más quejas del hospital. ¿Y cómo puedo ser que pasen estas cosas?

Yo tenia que entrar, sacarme el implante y volver a mi casa tranquila; no con tres puntos y sin saber qué va a pasar con mi brazo; mal, en shock, porque me asustaron muchísimo, me hicieron pasar un horrible momento.

No quiero ensuciar el nombre de nadie, como dije, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuando van a mirar para otro lado? ¿Por qué pasan estas cosas? Si me hubiesen puesto algo peor por accidente y me dejan invalida, ¿a quién le reclamo mi brazo?

Dejen de tapar todas las cagadas, dejen de jugar con la gente. No es justo. Deberíamos ir tranquilos que son profesionales que nos van a atender bien, no con miedo a que nos pase algo!

POR FAVOR. HAGAN ALGO CON EL HOSPITAL. pongan profesionales como la gente, nos conocemos todos… ¡Dejen de mirar para otro lado! No les deseo a ninguna lo que me hicieron pasar a mi hoy.

Hasta aquí lo escrito hoy por Micaela Carrizo, quien tuvo que volver a la tarde y en ese momento se supo que en lugar de anestesia le inyectaron formol, según lo que publicó su prima, Pisila Sánchez, también en redes sociales.