Hoy a las 20:00 el vecino Cristian Losada expondrá en el Concejo Deliberante las denuncias por corrupción que realizó sobre obras públicas de la Municipalidad de Arrecifes. Lo hará ante la comisión de Asuntos Especiales, de la que pueden participar los 14 concejales de nuestra ciudad.

Losada fue invitado por el cuerpo deliberativo local a desarrollar sus acusaciones -ya que ningún particular puede ser citado con obligación de asistir- y aceptó hacerlo. Quien trabajó para la Municipalidad local distintas obras, pidió primero declarar ante la Justicia y luego hacerlo en el Concejo, lo que ocurrirá esta noche.

Las reuniones de comisión interna habitualmente se desarrollan en forma privada, pero en esta oportunidad estará presente el periodismo llevándole a la comunidad lo que allí suceda.

En virtud del gran interés que ha generado el caso en los vecinos de Arrecifes y de que es un tema que afecta la transparencia de la gestión municipal y los fondos públicos, los medios Radio Gen, Diario Imagen, Radio Zero, AM Noticias, Diario UNO y Radio UNO solicitaron formalmente por nota autorización para cubrir este encuentro entre Losada y los ediles. Este pedido fue tratado en la sesión pública de anoche y fue aprobado. Incluso, el denunciante estuvo presente en la sesión, fue consultado sobre la presencia de la prensa y también la aceptó.

La única objeción estuvo planteada por el presidente del bloque Juntos-UCR, Martín Reddy, pero no cuestionando al periodismo en sí sino la reunión: “A mí nadie me consultó sobre la invitación para el jueves y yo no podría estar, tengo otros compromisos con los que cumplir”, lo que generó un fuerte debate ya que el resto de los concejales no oficialistas sostienen que son ellos los que tienen que estar a disposición de los vecinos porque su función es carga pública, y no al revés.

Este diario estará transmitiendo en vivo las declaraciones de Losada a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/unoarrecifes.