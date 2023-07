Beer House es uno de los bares más tranquilos de Arrecifes, donde raramente se haya producido una pelea en los cuatro años que lleva funcionando. Por eso lo sucedido anoche es llamativo.

Primero, antes del cierre, entran personas que nunca van ese lugar e inmediatamente se generan desmanes. Se pelean y destrozan todo adentro del bar, mientras otros desde afuera rompen los vidrios.

La policía justo estaba ahí en ese momento, según el propio informe de la Secretaría de Seguridad municipal, y se lleva a dos jóvenes que deja libres al rato.

A Beer House le rompen todo el local y este mediodía va la Municipalidad y lo clausura. Entretanto, quienes lo rompieron quedan impunes. El mundo del revés. O mejor dicho, el Arrecifes del revés.

La Secretaría de Seguridad municipal, que nunca informa sobre los robos y otros delitos que ocurren en nuestra ciudad (incluidos los graves disturbios en las calles en la nocturnidad), emite sus partes policiales los lunes y los viernes. Pero en este caso, difundió uno especial a los medios hoy sábado a las 13:00, con este solo hecho.

También varias personas inundaron de mensajes a los medios para que esto salga publicado, como también algunos políticos en las redes sociales.

Es raro, pero seguramente no tiene nada que ver con que Carlitos Valeria, quien dejó Beer House en diciembre del año pasado y ya no trabaja más en la nocturnidad, se haya involucrado políticamente integrando el grupo de trabajo de Jorge Eterovich. No creemos que hayan querido relacionar a los inusuales incidentes de esta madrugada en ese bar con Valeria, quien ya no trabaja más en la noche pero a Beer House se lo identifica con él.

No, en Arrecifes y en la política esas cosas no pasan.