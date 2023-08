El precandidato a intendente por la lista 4 de Unión por la Patria confirmó hoy la ejecución del Polo Universitario Arrecifes durante su posible gestión de gobierno al frente de la Municipalidad. Además aseguró que va a implementar la Casa de Estudiantes Universitarios en Rosario, proyecto de Sebastián Reigosa que fue aprobado por el Concejo Deliberante y vetado por el intendente Javier Olaeta.

Lo hizo este mediodía, durante una conferencia de prensa brindada en su sede partidaria de Avenida Belgrano, donde además contó por qué “es imposible contar a corto plazo con una universidad en Arrecifes”.

Respecto de este último tema, el concejal detalló que la creación de distintas universidades en muchos puntos del país espera desde hace años su aprobación en el Congreso de la Nación. Y mostró un video de Sergio Massa refiriéndose al tema.

CONCEPTOS DE ETEROVICH

Como hicimos el lunes contándoles por qué no llegan grandes empresas a Arrecifes y la realidad de nuestro Sector Industrial Planificado, hoy venimos a exponerles a nuestros vecinos en qué situación se encuentra la ciudad respecto de las posibilidades de contar con una universidad.

En el camino que transitamos durante toda esta campaña de decirle la verdad a la gente, de no generarle falsas expectativas y mucho menos hacer promesas que no se pueden cumplir, tenemos que decirles que no existe ninguna posibilidad de que Arrecifes tenga una universidad a corto plazo. Y les vamos a contar por qué…

Aprovecho para compartir con ustedes un breve video con palabras de Sergio Massa al respecto, refiriéndose a las universidades el último domingo en un programa de televisión.

Creo que es claro lo que explicó Massa. Y si todas esas universidades están esperando la resolución del Congreso, mucho menos podemos nosotros pretender tener una Universidad si ni siquiera contamos con un proyecto en concreto.

Pese a ello, no los convocamos solamente para contarles la realidad educativa de Arrecifes, que todos sabemos no es linda. No nos quedamos en el “no se puede” y gestionamos lo que depende de nosotros.

En este sentido, también como venimos haciendo en esa campaña, no lanzar promesas sino mostrar concreciones, como con el tren de pasajeros, el Centro Municipal de Zoonosis y la compra de 100 viviendas, entre otras cosas, hoy les vamos a contar la última concreción, que entendemos es muy importante para la educación arrecifeña y para nuestra sociedad en general.

EL AGRADECIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SALTO

Eterovich continuó:

Acá me detengo un minuto para hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a la generosidad y la colaboración del intendente de Salto, Ricardo Alessandro (El Curita), de su secretario general de Gobierno (además, su hijo), Camilo Alessandro, y de la directora de Educación, la profesora Cristina Patriarca, con quienes venimos trabajando en conjunto, quizás abusando del enorme éxito que tienen en su gestión de gobierno.

Felizmente, ayer terminamos de concretar con las autoridades municipales de Salto un convenio de articulación en educación universitaria.

Salto cuenta con un Polo Universitario compuesto por carreras de tres facultades y que este año ya tiene sus cinco primeros graduados, cinco alumnos saltenses con título universitario cursando en su propia ciudad.

Las facultades que dictan distintas carreras en ese Polo Universitario son la UTN, la UNNOBA y la UBA con el CBC para todas sus carreras a excepción de psicología, que no sale del ámbito central de la Universidad de Buenos Aires.

POLO UNIVERSITARIO ARRECIFES

Mediante el acuerdo al que arribamos con el intendente de Salto, en nuestra ciudad crearemos el Polo Universitario Arrecifes, favorecido por gestiones de Alessandro para que las tres universidades que dictan carreras allá también lo hagan acá.

Nosotros le sumaremos la UNSADA, con un convenio similar y que también haremos extensivo a Salto.

Este acuerdo incluye que no se superpongan las carreras que se dictan en Salto y las que se podrán cursar en Arrecifes. De esta forma se duplicará la oferta universitaria de dos ciudades tan cercanas, afines y hermanas.

Para optimizar esta propuesta, convinimos en brindar un transporte gratuito para estudiantes entre Arrecifes y Salto, financiado por ambas Municipalidades. De este modo, los saltenses que quieran estudiar una carrera que no tienen en su ciudad y sí en Arrecifes, podrán hacerlo en forma totalmente gratuita. Lo mismo para los arrecifeños con carreras que no se dicten aquí y si en Salto.

Para elegir las carreras que podamos dictar en el Polo Universitario Arrecifes, primero tendremos en cuenta las que ofrecen las distintas universidades. Y en base a ello, a las posibilidades existentes, realizaremos dos encuestas: una con el sector productivo local para saber qué especialidades se necesitan en el mercado laboral local, para que quien egrese pueda tener trabajo enseguida en nuestra ciudad.

Y por otro lado encuestaremos a los estudiantes, para no “obligarlos” a estudiar carreras que no les gusten o para las que no tengan condiciones.

Una vez que tengamos esos datos, trataremos de ensamblarlos para llegar a la mejor decisión final posible.

Una parte de la financiación de este Polo Universitario estará cubierta por el Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo descentralizar la educación universitaria. Y la otra parte será solventada por el Municipio a través del Fondo de Financiamiento Educativo.

Ya estamos viendo algunos inmuebles donde sea posible instalar el Polo Educativo Arrecifes, que será de estricta jurisdicción municipal, supervisado por nuestra Directora o Director de Educación, que ya adelantamos no será también de Cultura porque sostenemos que le educación es demasiado importante y debe ser trabajada en Arrecifes en forma exclusiva y con una dedicación absoluta.

CASAS DE ARRECIFES EN ROSARIO Y BUENOS AIRES

Jorge Eterovich continuó contando:

Por otra parte concretaremos la Casa de Estudiantes de Arrecifes en Rosario, excelente proyecto en el que tanto trabajó el concejal Sebastián Reigosa, aprobado por el Concejo Deliberante y vetado por el Intendente

Además, inauguraremos la Casa de Arrecifes en Buenos Aires, no para que vivan los estudiantes sino para asistir a los jóvenes arrecifeños que vivan en Capital Federal en temas de salud, de seguridad, de gestiones que necesiten hacer y en las que podamos colaborar como Municipio y demás.

Los padres de los chicos están a dos horas de viaje (si tienen auto si no, más) y muchas veces no pueden viajar ante una necesidad de sus hijos. Por ello, van a saber que en la Casa de Arrecifes en CABA va a haber siempre una persona a disposición de ellos.

Esa Casa, además, cumplirá la función de que Arrecifes esté presente en la Capital Federal con personal dedicado en forma permanente a realizar gestiones en los distintos ministerios y organismos nacionales, como en las grandes empresas que tienen sede en el AMBA y que trataremos de acercarlas a nuestra ciudad como generadoras de fuentes de trabajo. Y por otra parte, promocionaremos el turismo en nuestra ciudad a través de agencias.