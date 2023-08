El concejal Sebastián Reigosa y referente del socialismo en Arrecifes, publicó esta tarde en sus redes sociales una aclaración respecto de las PASO del próximo domingo, donde ni él ni su espacio político participan:

Los rumores que me llegan son graciosos. Dicen algunos funcionarios del Gobierno municipal que desde nuestro espacio estamos apoyando al Intendente en las próximas elecciones. ¿No quedó claro con 3 denuncias penales, pedidos de informe, sospechas sostenidas de corrupción e infinidad de proyectos en el Concejo que JAMÁS apoyaría a una gestión tan poco transparente?

Se superan en obscenidad y falta de ética semana a semana: adelantaron 15 días el festejo del día de la niñez para hacerle el juego a las elecciones y les cobraron $1500 pesos para poder usar algunos juegos, ¿te parece Javier usar a los chicos para hacer campaña?

El domingo es importante ir a votar, porque a la democracia hay que sostenerla y ejercer el derecho ciudadano. No apoyo a ningún candidato en particular y fundamentalmente soy parte de un espacio que siempre apuesta por la libertad de ejercer el voto sin condicionamientos. Sin embargo, si me preguntan creo que la oportunidad de este domingo es otra: dejar atrás 8 años de gestión sin gestión.