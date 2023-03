Hace bastante tiempo que el agua corriente no es incolora al salir de las canillas en varias zonas de Arrecifes. En su momento, el secretario de Obras Públicas municipal, Rubén Binimelis, aclaró que no se trata de impurezas sino de pequeñas burbujas producto de un “efecto sifón”, que enseguida se va y el agua se muestra normal.

Pero en los últimos días, vecinos reportaron problemas similares en barrios Fonavi, Villa Esperanza, Palermo y Las Flores, al menos. Incluso una mujer presentó una nota en el Concejo Deliberante acompañada por un filtro purificador tapado. También se han mostrado fotos de residuos de arena en el agua que sale de las canillas, y hoy en algunos sectores empezó a aparecer con un fuerte gusto a cloro.

Desde el año 2021 los concejales de la oposición vienen presentando notas a la Municipalidad pidiendo los análisis de potabilidad correspondientes y obligatorios, que incluso deben ser públicos. Pero el Intendente nunca respondió.

En la última sesión volvió a tratarse el tema en el Concejo y a reclamar porque no puede ser que los arrecifeños no sepamos si el agua que estamos tomando es potable. Es una grave irresponsabilidad de las autoridades.

Estos análisis deben hacerse periódicamente en todos los pozos de la ciudad y también en domicilios particulares elegidos al azar, lo que se realizó históricamente en Arrecifes. Ahora no se sabe si no se cumple con esto o si los resultados no son los permitidos para el consumo humano.

El concejal Martín Reddy, que responde al intendente Javier Olaeta, comentó que “los análisis están porque yo los vi”. Pero no dijo de cuándo eran, dónde estaban realizados y cuáles son los resultados. Y si efectivamente están, ¿por qué no se muestran? De hecho, desde esa manifestación de Reddy, el miércoles, a hoy, tampoco aparecieron.

No es un tema menor, está de por medio la salud de toda una ciudad.