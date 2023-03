El referente del espacio justicialista Sumate Arrecifes, Patricio Gabilondo, cerró una activa semana de gestiones y reuniones con distintos funcionarios en Buenos Aires y en La Plata, ratificando su camino de “seguir aportando desde afuera”, ya que ni él ni nadie de su grupo ocupa cargos políticos.

“Desde que nos involucramos políticamente nunca dejamos de trabajar; haya o no elecciones lo hacemos de la misma manera. Siempre repito que no ocupamos ningún cargo pero eso no nos impide gestionar, golpear puertas y acceder a distintos organismos tanto provinciales como nacionales para traer diferentes programas a nuestra ciudad. Por supuesto, ojalá que algún día nos toque acceder a algún puesto de gobierno que nos permita ejecutar todo lo que elaboramos o gestionamos, ya que en la parte ejecutiva están las herramientas que se necesitan para ello”, reiteró.

Sobre el conflictivo clima político que se vive en nuestra ciudad producto del duro enfrentamiento entre la gestión de Javier Olaeta y toda la oposición, Gabilondo se distanció: “Lo que ocurrió en la sesión de apertura del Concejo Deliberante fue tristísimo. Sinceramente no quiero opinar más que eso porque en ese clima nadie sale ganando. Perdieron y perdimos todos. Y los que más pierden son los vecinos, que no necesitan enfrentamientos sino respuestas y soluciones”.

Gabilondo continuó considerando que “nosotros preferimos seguir ocupando nuestro tiempo y energías en acciones positivas. Por ejemplo, esta semana, junto a Cecilia Contreras y Candelaria Cabrera, a concejales del Frente de Todos y al senador Paco Durañona, nos reunimos con el jefe de Asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, para la ejecución de un Centro Universitario y carreras afines a nuestro perfil socio productivo en Arrecifes”.

“También estuvimos con el Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D ‘Onofrio, a quien le contamos la problemática sobre la falta de transporte de los jóvenes de nuestra ciudad para acceder a sus estudios en San Antonio de Areco. Se comprometió a la gestión de un transporte que permita conectar regionalmente Arrecifes y Sarmiento hacia la UNSADA”, añadió.

“Además organizamos en la Cámara de Comercio una jornada sobre transparencia y ética en la función pública, que son valores esenciales en los que creemos como eje de cualquier gobierno. Y seguimos visitando ministerios nacionales en Buenos Aires”, detalló su actividad de esta semana.

El ingeniero civil analizó que “no debemos seguirle transmitiendo desesperanza a los arrecifeños, mostrándole que la política son peleas improductivas. Por el contrario: los arrecifeños tenemos todas las posibilidades de salir adelante, pero para ello tenemos que cambiar los objetivos políticos, elevar la vara, apuntar al futuro. Por eso mi energía esta puesta en resolver los problemas de trabajo, educación, vivienda y salud, porque realmente se puede”.