Cuando el Intendente ya no puede seguir negándose (porque constituiría una falta grave, que podría terminar en su destitución), aparecieron sus cómplices, sus encubridores. No se puede calificarlos de otro modo, porque no pueden explicar por qué “se inmolan” para evitar que los arrecifeños conozcan los números de la Municipalidad.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 6 ). This warning will only show if you login as Admin.