Este jueves, un camión cargado de pollos volcó en ruta 51 a la altura de calle Italia, en la zona urbana de Arrecifes. Los cajones con pollos quedaron esparcidos en la ruta y, como ya no se pueden comercializar, se autoriza a los vecinos a llevárselos, cosa que ocurrió.

La producción del programa Bien de Mañana, que conduce Fabián Doman por El Trece, se enteró de la noticia a través de medios locales y buscó hacer una nota hablando de saqueos.

Fue así que contactaron a Hugo Páez, de AM Arrecifes, para que hable “de los saqueos”, pero se encontraron con una sorpresa: la responsabilidad del periodista, que los medios nacionales no tienen.

Huguito contó lo sucedido:

“Me llamaron del programa de Fabián Doman de Canal 13 para salir al aire por el hecho del vuelco del camión de ayer… Pero como siempre pasa con los canales que quieren robos y saqueos, que es lo que les vende, al explicarles que siempre pasa que luego de un accidente autorizan a la gente a llevarse lo volcado (aunque no lo comparto) y a mi criterio no fue un robo, no me sacaron al aire. No voy a mentir por salir en un canal de aire. La próxima llámenme para hablar de los lugares turísticos que tenemos en la ciudad”.