Patricio Gabilondo, al igual que Fernando Bouvier, se encuentran ante la enorme posibilidad de concretar el logro más importante de sus respectivas carreras políticas: ser intendente de Arrecifes y a una joven edad.

El candidato de Unión por la Patria, con 41 años y el de Juntos por el Cambio, con 48, se sienten muy cerca de la Municipalidad y muy confiados. Claro que sólo uno de ellos lo será, y no están dispuestos a dar ninguna ventaja.

Vale aclarar que Pablo Regueira también compite con ellos por el mismo lugar pero, salvo que se produzca un tsunami de Javier Milei, no cuenta con chances reales.

En ese camino, y en esa lucha que se supone será muy cerrada contra Bouvier, Gabilondo asegura que “no voy a dejar nada sin poner, estoy al 110 por ciento comprometido en esto. Si no ganamos, no va a ser porque no dejamos todo por lograrlo”.

Así, entre otras gestiones que viene realizando, el candidato peronista comprometió al jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, a visitar Arrecifes para tratar el tema de la llegada de la universidad a nuestra ciudad.

Bianco llegará este jueves y a las 10:00 compartirá un desayuno en Bar Plaza con integrantes locales de Unión por la Patria y con estudiantes arrecifeños para conversar sobre la universidad y analizar las posibilidades reales de tenerla en nuestra ciudad.

Estas gestiones se enmarcan dentro del Programa Puentes, implementado por el gobernador Kicillof para garantizar a los bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria. A través del mismo, la Provincia realiza acuerdos con universidades y gobiernos locales para el dictado de carreras en los municipios. Así se multiplican las opciones de estudios universitarios en todo nuestro territorio. Cabe aclarar que el intendente Javier Olaeta nunca quiso adherirse a este programa.