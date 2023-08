El último domingo, el ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa anunció una suma ?ja de $ 60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. La medida alcanza a trabajadores con salarios netos de hasta $ 400 mil mensuales, y se exhortó a las diferentes administraciones provinciales y municipales a adherir al pago.

Más allá de la comprometida situación económica de la mayoría de los trabajadores, la medida es desacertada si incluye a los municipios y a las provincias. Cada gestión local ha acordado sus propias paritarias, muchas están pagando bonos municipales por estos meses y la gran mayoría no cuenta con los fondos para abonar esta ayuda decidida por el Gobierno nacional con la plata de otros, en este caso y en los privados, en forma inconsulta.

En el caso de Arrecifes, a la Municipalidad pagar este bono le significaría más de 30 millones de pesos, liquidez de la que hoy no dispone. A más de cien de los 135 municipios bonaerenses les ocurre lo mismo.

Si no llega una ayuda del Tesoro Nacional o del Tesoro Provincial, las administraciones locales no van a pagar el bono, a lo que tampoco están obligadas por tener autonomía presupuestaria. Y del Gobierno Provincial es casi imposible que lleguen fondos, ya que el propio Axel Kicillof no aseguró el bono para los trabajadores provinciales.