Cada 15 de septiembre, en la provincia de Salta, el pueblo realiza una procesión de las más grandes del mundo, que excede a los salteños y convoca a fieles de distintos lugares de la Argentina.

Se trata de la celebración de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, marchando en comunión hasta la Catedral de la capital provincial; santuario de las esculturas del Señor y la Virgen del Milagro.

Según información oficial, alrededor de 700 mil fieles participaron de las actividades religiosas, mientras que se registraron más de 80 mil peregrinos.

Un joven salteño se volvió viral por su particular pedido a la Virgen: “Soy peregrino. He venido porque a mí me han gorreado, y le he venido a pedirle al Señor y a la Virgencita del Milagro que ya no me gorreen más, que ya no me gorreen más, por favor”.

La pobre virgen estará pensando que hace milagros, pero no imposibles…