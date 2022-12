No se puede hablar de economía sin tener en cuenta el contexto político. Y el desgobierno que vive mostrando el presidente Alberto Fernández, con sus casi diarias manifestaciones contradictorias y desacertadas hace que eso influya en los mercados y en la economía de un país absolutamente imprevisible.

Claro que no es sólo culpa del Presidente, sino también de una oposición político-mediático-judicial que vive luchando por el poder a cualquier costo. Y cuando decimos “cualquier costo” es el bolsillo de los trabajadores, no de los que no laburan y tampoco de los grandes especuladores financieros.

En este contexto, ayer lunes el dólar blue subió otros 6 pesos y se posiciona en $ 346, generando que no se pueda detener la escalada de precios.