Rocío Rivero es una arrecifeña estudiante de la carrera de Gestión Ambiental en la sede Baradero de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, y no sólo se destaca por su capacidad sino por su compromiso social, por involucrarse en temas públicos que considera injustos.

Rocío ganó el concurso Hackathon de AySA con un proyecto grupal “Desafíos del Agua 2020” y en 2019, junto a otra alumna de Producción Agropecuaria (Camila Cardozo), obtuvo el segundo puesto del “Premio Anual Banco de la Provincia de Buenos Aires a la investigación en temas de desarrollo económico y territorial”.

En esta oportunidad reclamó primero por redes sociales y luego en RADIO UNO (107.1) por los interminables problemas que sufren los estudiantes terciarios y universitarios con el cobro de las Becas Municipales.

“El año pasado no nos pagaron diciembre, por ejemplo, y este año ya estamos en mayo y no sólo que no comenzaron con el pago sino que ni siquiera sabemos quiénes somos beneficiados y quiénes no. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo algunos en marzo y otros en febrero, y muchos no podemos costearnos los viajes o los alquileres hasta que la Municipalidad empiece a cumplir. Tampoco es una fortuna lo que percibimos en concepto de becas, pero es una ayuda importante para quienes lo necesitamos”, explicó Rocío.

“No entiendo que si los fondos están, si los estudiantes cumplimos con los requisitos que se nos piden, se tarde tanto en empezar a pagar todos los años. Y repito: no sabemos en qué situación estamos cada uno; si evaluaron los casos, si estamos incluidos o no en este beneficio. No nos informan absolutamente nada, pese a nuestros reclamos”, añadió.

Y se mostró preocupada: “Tengo miedo de que por hablar públicamente de este tema no me incluyan entre los becarios. Todo puede pasar… Yo no critico a ningún partido político; sólo reclamo por una situación que creo no es normal y resulta injusta, reclamo por una necesidad de muchos de nosotros”.

Para finalizar, también consideró que “creo que falta diálogo, que las autoridades nos escuchen a los estudiantes; sería buenísimo que pudiera crearse una mesa de diálogo para que los gobernantes conozcan nuestra situación y podamos encontrar juntos una solución. Empezar a cobrar recién en junio (si es que cobramos todos), realmente complica mucho nuestras cursadas; no es un capricho ni una crítica por la crítica misma”.