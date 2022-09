Durante el fin de semana en la sierras cordobesas se corrió “La Falda Bike Race”, una tradicional competencia de mountain bike válida por el Campeonato Argentino XCM de la disciplina que reúne a cientos competidores del país año a año en sus diversas categorías.

Los bikers tuvieron que recorrer 120 kilómetros entre las sierras, un circuito durísimo con mucho desnivel (más de 2 mil metros).

Allí estuvo presente el arrecifeño Carlos Balbarani, haciendo dupla con el sanfrancisqueño Diego Williner en la divisional Master C1 para obtener la medalla de oro con un registro de 04:40:03.

Con este triunfo, Balbarani-Williner se consagraron campeones argentinos XCM.

“Me tocó vivir unos de los momentos mas lindos de mi carrera deportiva: salir campeón argentino. Gracias @diegowilliner por la invitación, dejamos todo y mucho más. Siempre pienso que todo esto no es casualidad, la vida me puso en mi camino a grandes personas que me ayudaron y los tengo siempre presente a ellos. GRACIAS, MI FAMILIA!! LOS AMO!!”, publicó Carlitos en sus redes.