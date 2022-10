Una multitud de militantes se congregó esta tarde en Plaza de Mayo para celebrar el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

De los distintos actos realizados, éste convocado por La Cámpora y por gremios que no integran la CGT fue por lejos el más numeroso.

Máximo Kirchner fue el orador principal y deslizó críticas para el Gobierno nacional que él mismo integra, apuntando específicamente al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa.

“Tenemos que ofrecer en 2023 un proyecto de país”, dijo el diputado nacional por el oficialismo. Al tiempo que disparó: “Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos”.

“Sé, siento y muchas veces les veo esas caras apesadumbradas, o que están cerca de la desazón, no podemos darnos el lujo de la tristeza, no podemos darnos el lujo del no se puede, tiene que haber esperanza. Esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante, ofrecer en el 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja, la promueva”, completó.

Y enlazó su deseo con palos hacia Mauricio Macri y la derecha: “Del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones. La flexibilización laboral, la impositiva y la ambiental. Uno escucha hablar a Macri diciendo que la sociedad argentina es fracasada. Mal educado, mal educado… Si alguien fracasó ese fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias. Mal educado, que ha tenido todo en la vida. ¿Por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él?”

El hizo de la vicepresidenta de la Nación apeló a la esperanza del pueblo: “Quiero que tengan ganas, que tengan esperanzas, que debatan, que abran sus casas, son días complejos pero juntos, organizados y debatiendo desde nuestra verdad relativa para buscar una síntesis superadora. sé que la inteligencia del pueblo será superior a cualquier nueva traición que anide en el poder”.

La multitud con sus cantos pidió reiteradamente por “Cristina presidenta”, especialmente cuando Máximo envió sus saludos.