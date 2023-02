“Un día me puse a lavar el auto en mi casa y la llamé a Jor para que traiga el suyo y lavarlos juntos las dos, de paso charlamos y nos entretenemos”, contó en RADIO UNO (107.1) Silvana Pettinari refiriéndose a su gran amiga y compañera de estudios Jorgelina Rovitto.

“Nos quedaron muy bien y los hicimos bastante rápido. Fue ahí que nos miramos y no sabemos cuál de las dos fue que propuso la idea, es como que nos comunicamos con la mirada: ¿y si nos dedicamos a lavar autos?”, agregó Jorgelina, Reina de la Primavera 2018 de Arrecifes, princesa provincial del Carnaval 2020 en 25 de Mayo y actual embajadora de la Primavera de Arrecifes.

“Se lo comentamos a nuestros padres y recibimos todo su apoyo. Hace menos de un mes empezamos a trabajar de esto, primero con autos de familiares y conocidos, tomando experiencia y sumando consejos para hacerlo cada vez mejor. Arrancamos con los elementos que teníamos y fuimos incorporando productos específicos, también por sugerencia de los clientes. Silicona no usábamos, por ejemplo; ahora sí, ya sabemos”, cuentan las jóvenes de 21 años, ambas estudiantes de Ingeniería Industrial en la UTN de San Nicolás.

“Nos comentaban que no existe en Arrecifes un lavadero de autos a cargo de dos chicas y que hagan todo ellas. Al menos no conocemos. Sí de mujeres trabajando, pero no exclusivamente”, agregan con una pizca de orgullo por su labor.

“Tratamos de dar turnos de una hora y media, para dejar el auto impecable en todos sus detalles. Siempre los terminamos antes, más ahora que vamos tomando experiencia. No obstante, si algún cliente necesita sí o sí lavarlo en el momento en que tenemos un turno dado, tratamos de hacerlo. Hace poco nos pasó que tuvimos dos autos juntos y nos arreglamos bien”, relatan su experiencia Jor y Sil.

“Estamos absolutamente abiertas a las sugerencias y a las críticas, porque queremos que quien nos trae un auto, quede conforme y vuelva. Varios ya han venido dos veces y hasta tres. Eso nos pone muy felices. Pero aparte, tenemos una especie de ‘verificadoras’ que son nuestras madres, a quienes les pedimos que vean cómo quedan los trabajos terminados y nos marquen errores”.

Y añaden que “muchos nos dicen que, quizás por ser mujeres, somos más detallistas que los hombres en el lavado de autos”.

Esta aventura laboral de las chicas empezó con un “a ver qué onda”, pero rápidamente se convirtió en un compromiso serio porque en menos de un mes ya tienen un promedio de más de un auto por día.

“Por supuesto que lo tomamos como un trabajo serio y responsable. No nos pesa, lo disfrutamos, la pasamos bien porque en definitiva no dejamos de ser dos amigas que se juntan a charlar… y mientras tanto lavan autos, ja”, reflexionan.

“Quizás se nos complique un poco cuando comencemos el ciclo lectivo en la Universidad, ya que viajamos todas las tardes a San Nicolás, pero de alguna forma nos arreglaremos. Estamos contentas con esta nueva experiencia”, cierran las ‘chicas superlavadoras’ en esta iniciativa tan particular que arrancaron con mucho éxito.

Créannos que la calidad de los lavados es impecable, tanto como la puntualidad y responsabilidad de Silvana y Jorgelina. Además de su excelente disposición y atención.

Si querés confiar la limpieza de tu auto o moto a estas dos jóvenes emprendedoras, podés comunicarte a los teléfonos (2478) 540703 / 544972. O las encontrás en Facebook e Instagram como JS Lavadero. No te vas a arrepentir.

