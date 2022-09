Julia Ferrón se metió en los cuartos de final de La Voz Argentina, pasando a la última semana del exitoso programa que se emite en Telefe.

Este domingo, en vivo, la cantante arrecifeña interpretó un tema de Cristina Aguilera, que la producción eligió y a Julia no le gustó mucho. Por eso, no fue una de sus mejores performances y se notó que no la disfrutó como las anteriores.

No obstante, como siempre, nuestra brillante artista le puso todo a su actuación y no falló, pero la canción no le daba para lucirse más.

De los siete integrantes del Team Montaner pasaron cuatro a esta etapa final que tendrá a 16 participantes, junto a los de los equipos de Lali Esposito, Soledad Pastorutti (ya definidos) y los de Mau y Ricky, que compiten el lunes.

Julia pasó con el 13,1% de los votos de la gente (en cuarto lugar) y quien quedó afuera detrás de ella lo hizo con el 13,0%. Quien más votos obtuvo fue Elias, con el 23,5%.

“Ya estaba pensando en armar las valijas para volverme a Arrecifes”, dijo la Ferrón luego de que Marley anunció que era la última clasificada. Ahora va por todo.