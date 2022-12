El Concejo Deliberante de Arrecifes celebró anoche su última sesión ordinaria del año, con un nuevo intento frustrado del oficialismo de aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2023.

Los concejales de la oposición se mantuvieron firmes en su postura de no dar sus votos para avalar el ejercicio económico del año próximo “hasta que no nos digan en qué gastaron el dinero de 2022 y anterior”, respecto del conocido Caso Losada.

Hace tiempo vienen reclamando la documentación que debe enviar el intendente Javier Olaeta sobre el tema, pero no logran que cumpla.

Fernando Bouvier, Sebastián Reigosa y Daniel Bolinaga se refirieron nuevamente a este asunto, por enésima vez. Y desde el bloque Juntos-UCR se hacen los distraídos (ellos también aprobaron el pedido de informes al Ejecutivo) y no responden nada. Incluso, no contestaron a las durisímas acusaciones de Bolinaga, quien les dijo en la cara que “son unos corruptos”.

El ex intendente tiró con munición gruesa anoche en el recinto. Éstas son algunas de sus frases:

Hay que leer tres veces cada artículo de esta ordenanza porque se pueden descubrir las trampitas. No vamos a aceptar que nos apuren. Hay que estudiar el proyecto con seriedad.

Bobos y mentirosos hay en todos lados, y muchos de ellos son funcionarios municipales, a los que se les paga por agraviarme con mentiras en las redes sociales. Ya he aclarado hasta el cansancio que no dejé ninguna deuda con EDEN. Pero cuando sale el tema, vuelvo a hacerlo.

Gustavo Picoy, como intendente, dice en su primer convenio con EDEN que la deuda es de los años 1998, 1999 y 2000, cuando yo fui intendente entre 1991 y 1995. El segundo convenio con EDEN lo firmé yo en mi segunda gestión y terminamos de pagar la deuda en el año 2008. O sea que no sólo no dejé ninguna deuda sino que pagué un año de la que recibí.

Aún hoy estos marotas que son funcionarios municipales escriben boludeces en las redes, vinculándome con la deuda con EDEN.

Le dimos cinco días al Municipio para que nos envíe la documentación del Caso Losada. Nos pidieron cinco días más y ya pasaron 60 o 70 y no contestaron. Coincido con Reigosa en que estamos en una encrucijada. Están de por medio los servicios -bastante malos- que presta el Municipio, pero queremos representar a los vecinos y hacerlo con responsabilidad.

El de Losada no es el único caso donde hay temas vinculados a la corrupción, malversación y mala administración fondos públicos. Hace un año venimos hablando en este Concejo Deliberante de corrupción. De hecho, como premio recibimos en este Cuerpo a Javier Braña, a quien el Intendente separó de su cargo por un pedido de coimas del 15% y ahora lo tenemos acá.

Por ejemplo, hay una obra que es el monumento a la corrupción, ya que cumple con todos los requisitos para serlo de una administración municipal obviamente corrupta. En la obra de cloacas de Todd, la estafa es generalizada. Se estafó a los vecinos, por fondos que se invirtieron en una obra que hace dos años está abandonada, especialmente a los de Todd. Dijimos que no va a funcionar, ni por adivinos ni por negativos, sino por especialistas, profesionales en el tema que nos habían dicho en reiteradas oportunidades que es imposible.

El Intendente vino acá y habló de un pozo de bombeo. Lo habrá soñado, porque no hay nada ni ningún trabajo que indique que se va a hacer un pozo de bombeo.

Es una estafa también a la realidad. Esta gestión quiso derogar la ley de gravedad, ya que las cloacas funcionan por gravedad y Todd está alrededor de 10 metros más bajo que Arrecifes en su nivel. Díganme cómo es posible que los líquidos cloacales vayan para arriba por los caños.

Desde una persona bien pensada, resulta extraño que estén haciendo una obra que no sirve. Estuvieron tres años zanjeando, excavando. Pero si sacamos la cuenta, son siete mil metros lineales a 8.000 pesos el metro; ahí está la razón de la obra, con sobreprecio del 100%. Son 56 millones de pesos. Por eso los veíamos tan entusiasmados, algunos hasta con las manos excavarían por esas cifras. Nunca contestaron porque se robaron la plata.

La reparación de las dos plantas depuradoras es otra obra de corrupción. Llegaron fondos de la Provincia para la planta principal y para la de Villa Sanguinetti. Ninguna de las dos funciona. Lamentablemente para los vecinos y la ciudad, no funcionan.

Como los exámenes de agua que pidió Reigosa y nunca los mandaron. Con ver y oler, es suficiente; no hace falta ningún tipo de análisis.

El servicio de cloacas no es sólo el cañito que pasa y se lleva los líquidos; requieren de un tratamiento antes de la deposición final. Hoy ese tratamiento es cero. Y llegaron fondos de Provincia para las plantas depuradoras, uno de Vidal y otro que encontramos en una rendición de cuentas. A eso también se lo robaron.

Tengo más: de las 20 Viviendas pedimos informes de por qué no se terminaron. Sencillo: se gastaron la plata en algún beneficio personal para algún funcionario interviniente.

Esto ha llegado a un límite, al que propone Sebastián (Reigosa), que a lo mejor cree que pueden llegar a mandarnos la documentación. Es imposible que contesten un informe porque no pueden mostrar un solo papel. Esta administración no puede mostrar nada. Lo poquito que mandaron, como descuido en el Caso Losada, es documentación trucha que ellos mismos falsificaron en la oficina de Obras Públicas.

Después el Intendentes se junta con vecinos y les dice que no se puede hacer más porque nosotros la oposición y pa pa pa… Se roban todo. Se robaron la plata de las casas, se robaron la plata de las plantas depuradoras, se robaron la plata de las cloacas de Todd…

No damos quórum porque esto ha legando a un limite, concejales oficialistas. ¿Por qué no me tapan la boca con papeles? ¿No tienen ganas? Muéstrenme que que estoy hablando de gusto. No tienen nada.

Video: AM Noticias