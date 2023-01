Daniel Bolinaga visitó este lunes los estudios de RADIO UNO (107.1) y manifestó que se separa de su bloque del Frente de Todos, que integraba con Tana Di Palma, Gonzalo Peralta, Roxana Valdatta y Gabriela Giraudo.

Argumentó su decisión en la ausencia de los tres primeros a la sesión en la que se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2023, ya que él entiende fue una maniobra de sus compañeros para permitirle al intendente Javier Olaeta tener el presupuesto aprobado “sin comprometerse ellos”.

En esto incluyó a Sebastián Reigosa, a quien Bolinaga ‘le dio vuelta las cartas’, ya que el concejal socialista había acusado a los opositores que asistieron a dicha sesión de “darle quórum al Intendente para aprobar el presupuesto, cuando habíamos dicho que hasta que no nos envíe la documentación del Caso Losada no lo íbamos a hacer”.

El Dr. Bolinaga retrucó: “Es exactamente al revés. Nadie puede explicarme por qué no fueron a la sesión si tenemos mayoría y ganábamos la votación. Encima que al oficialismo le faltó la Soledad Martínez. Claramente, hubo un arreglo entre los concejales opositores que no se sentaron a debatir y el Ejecutivo”.

“Y si no lo creen, revisen los archivos. Jamás en la historia se dio que un presupuesto salga aprobado por sólo cinco votos contra tres que nos opusimos, más allá de la abstención de Fernando Bouvier”, añadió. “Es inédito que la ordenanza más importante del año salga aprobada con cinco votos cuando somos 14 los concejales, cualquiera se da cuenta de esto”.

“Ante lo ocurrido, y que de mis compañeros de bloque nadie me avisó que no iba a asistir, no tengo otra alternativa que apartarme del bloque. Lo consulté con mis compañeros de agrupación y todos están de acuerdo: a partir de ahora seré un unibloque denominado Frente de Todos-PJ”, completó.

Por otra parte, respondió a los cuestionamientos que algunos hacen sobre sus denuncias de corrupción contra la Municipalidad. En redes sociales se puede leer “se asusta el muerto del degollado”.

“Son chicanas, boludeces que algunos tontos escriben en redes. Yo tengo 12 años de gestión municipal, he realizado licitaciones mucho más grandes que las de Olaeta y jamás tuve ninguna denuncia ni ninguna objeción. Y si dicen lo contrario, que me muestren algo donde yo haya tenido problemas de este tipo. Nunca un problema, porque hice las cosas como corresponde, como las hicieron Gustavo Picoy y Pancho Angelini. Lo de la actual gestión es de un nivel de corrupción monumental; jamás vi una cosa similar. ¡Nos allanaron la Municipalidad!”, expresó con contundencia.

