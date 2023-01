A raíz de numerosos cuestionamientos de lectores acerca de por qué no se brindan identidades de detenidos en los distintos hechos ocurridos en Arrecifes (“¿Por qué no dan los nombres?”), fuentes de seguridad local informaron que “las distintas fiscalías intervinientes no lo permiten”.

Esto ocurre también en el hecho por el crimen de Cecilio Monzón. La Policía indicó que se detuvo a dos personas: una de 24 años acusado del homicidio y otra de 39 por distintos delitos, entre ellos daño, amenazas e incendio.

Es verdad que en otras ciudades (es común verlo a nivel nacional, como los rugbiers del caso Fernándo Báez Sosa) se conocen todos los datos de los detenidos. Se supone que en Arrecifes será por decisión de los Tribunales de San Nicolás, en caso de que realmente sea así.