Tras un nuevo reclamo por la demora en el pago de las becas municipales para estudiantes arrecifeños que cursan sus carreras fuera de nuestra ciudad, Stella Arzuaga, habló en RADIO UNO 107.1.

Recordamos que en la tarde de este miércoles, la Municipalidad de Arrecifes anunció que el martes 26 de mayo se iniciarán los pagos del ciclo lectivo 2023,

La directora de Cultura y Educación municipal explicó que “lamentablemente resulta imposible comenzar a abonarlas antes por el tiempo que lleva el proceso de inscripción, de presentación de la documentación requerida, de evaluación de cada caso y la revisión por parte de la Comisión de Becas del Concejo Deliberante. Además, antes de marzo ninguna universidad o centro de estudios terciarios entrega la constancia de alumno regular para el año”.

Y aclaró que “entendemos a los estudiantes, pero no tenemos forma de adelantar o de acortar ese proceso. Yo les pido que ante cualquier duda o reclamo, pasen por la Dirección de Cultura o me llamen. Todos tienen mi número y siempre respondo a todo el mundo, a cualquier hora”.

Arzuaga informó que “en mayo se pagarán tres meses juntos para ponernos al día: marzo, abril y mayo, por un valor mensual de $ 7.000; o sea que cobrarán 21.000 pesos”.

La funcionaria sostuvo también que “la ventaja que tienen las becas municipales es que se puede acceder a ellas aunque se cobren otras becas, como la Progresar, por ejemplo. Se pueden sumar distintas ayudas de ese tipo”.

Por último, desmintió que no se haya pagado el mes de diciembre de 2022, como se dijo: “El año pasado se abonaron todos los meses correspondientes, de marzo a diciembre. Si algún estudiante no fue alguno es su responsabilidad. Tesorería de la Municipalidad los llama una, dos y hasta tres veces; y si no concurren, ese monto se reembolsa al presupuesto para becas”.