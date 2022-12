En el inicio de la sesión ordinaria de prórroga, celebrada este miércoles en el Concejo Deliberante de Arrecifes, el concejal Sebastián Reigosa pidió la palabra para referirse a algunos temas que no figuraban en el orden del día.

Primero manifestó su preocupación por la falta de agua potable que sufren muchos vecinos, tanto en los barrios como en la zona céntrica.

Luego el concejal socialista, visiblemente molesto, aseguró: “El 2 noviembre aprobamos una resolución por el Caso Losada pidiéndole al Departamento Ejecutivo que nos envíe determinada documentación. Habíamos puesto un plazo de cinco días hábiles para que nos respondan pero el concejal Reddy nos pidió 10 días, ya que dijo que alguna documentación quizás demandaba más tiempo para reunirla. Pensando que tienen buena fe (es algo que me debo replantear personalmente), accedimos creyendo que iba a llegar. Vino una primera parte y luego no mandaron nunca más nada”.

En ese sentido, advirtió: “Quiero dejar sentado que no desde este bloque no vamos a dar quórum para tratar el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva hasta que no nos manden la información requerida. Nunca lo vamos a hacer; nunca”.

Reigosa argumentó que “no le podemos dar más recursos (económicos) a la Municipalidad cuando no puede contestar qué hizo con la plata, cuando se hace el pavote, el tonto. Nos están tomando el pelo”.

Y aclaró: “Lo hago público ahora y ya se los dije a los representantes del Ejecutivo y a los del bloque de concejales oficialistas. También me comuniqué con el Sindicato de Trabajadores Municipales -porque sé como viene la historieta- para advertirle la situación: no es culpa nuestra si después les dicen a los empleados que no pueden aumentarles. Que vayan y le toquen el timbre a los responsables de suministrar esa información que debería ser transparente y que tiene poco de transparente”.