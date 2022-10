Esta mañana, en el programa “Nadie Nos Escucha” de Radio UNO (107.1) varios oyentes hicieron llegar sus reclamos por la falta de atención en Pediatría en el Hospital Municipal de Arrecifes.

“Viernes, sábado y domingo fui al Hospital y no hay pediatra. A los chicos ni siquiera los atiende un médico; los atiende una enfermera que les toma la fiebre. El domingo a las 11 de la noche había más de 20 niños esperando que los atiendan. Y esto pasa desde hace rato. Es una vergüenza. ¿Nadie piensa hacer nada?”, decía uno de los mensajes.

Otro agregó: “Yo me tuve que ir a Pergamino con el nene y me atendieron de primera. ¿Pero la gente que no está en condiciones de viajar?”.

Al tocarse el tema al aire, siguieron llegando reclamos: “Nuestro Hospital ya no es el mismo. Hay más jefes que médicos. La atención está en picada. Tenemos enfermeros no recibidos, sin título, trabajando hasta en Terapia; mucamos que de un día para el otro pasan a trabajar como enfermeros. Es una vergüenza porque los enfermeros con matrícula se la juegan porque los ponen a trabajar a la par de ellos”, amplió un trabajador del nosocomio local que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Una de las publicaciones en las redes sociales: