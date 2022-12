Marina Pomatti es una más de los tantísimos vecinos de Arrecifes que reclaman por deficiencias o falta de atención en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

En Radio UNO (107.1), la mujer contó que el último fin de semana largo “fui tres días consecutivos al Hospital con una hinchazón de pies y dolor que no sabía a lo que se debía. La guardia estaba cerrada con llave, no había nadie en la recepción, nada. Parecía que estaba en un pueblo fantasma”.

Y agregó que “en la puerta que da a la guardia había un timbre con un cartel que dice: ‘Para enfermería toque un timbre, para médicos toque dos timbres’. Pero a mí nunca me atendieron ni con un timbre ni con dos durante los tres días que fui”.

Pomatti aclaró que “por ahí aparece una enfermera, que es la que decide si te tiene que ver un médico o no, pero me cerró la puerta en la cara”.

VIAJE EN MOTO A SALTO

“Como durante tres días consecutivos no logré que me atiendan, mi marido (que vive acá pero es de Salto), me dijo que vayamos a Salto. No tenemos auto, así que viajamos en moto al rayo del sol y yo con todos los pies hinchados”, añadió sobre su triste experiencia.

“En el Hospital de Salto me atendieron de maravillas y realmente tengo que agradecerlo. Aclaramos que no éramos de esa ciudad pero nos dijeron que no importaba, que ahí se atiende a todo el mundo. Nos presentamos en recepción, me derivaron a una enfermera y luego a un médico. Hasta los remedios gratis me dieron”.

Y se preguntó: “¿Cómo es que en Salto se puede atender bien y en Arrecifes no? ¿Por qué tenemos que viajar a otra ciudad teniendo acá un hospital con todos los recursos?”

La mujer cerró la nota aclarando que “no soy de quejarme ni quiero hacer lío ni nada por el estilo; lo que pretendo y creo que queremos todos, es que el Hospital Municipal funcione como tiene que hacerlo. Prácticamente a diario vemos reclamos. De hecho, yo soy cobradora de la Cooperadora del Hospital y también me pregunto qué se hace con el dinero”.

enfermería 1 timbre, médicos 2 timbres