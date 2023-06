Soy Jorge Eterovich, abogado, escribano, apasionado por la política y me considero una buena persona. Soy el mejor padre que puedo ser, con mis limitaciones, todos mis defectos y en un camino de aprendizaje para llegar a ser el mejor que debo ser.

Me decidí a ser precandidato a intendente porque estoy en una etapa justa de mi vida en la que adquirí la madurez personal y política que antes quizás no tenía; sin perder fuerza, ganas ni entusiasmo. Pero fundamentalmente, porque logramos conformar un equipo para gobernar Arrecifes que es el que siempre soñé. Y por supuesto, porque me siento capacitado.

Soy el único político de mi grupo, y traté de que no haya más porque los políticos venimos fallándole a la sociedad, estamos en deuda con la gente. Soy el primer autocrítico en ese sentido y por ello quiero que esa deuda social que tenemos no siga aumentando hasta que se haga impagable.

La política es una herramienta necesaria para la democracia y, bien ejercida, es saludable. Quienes la desprestigiamos somos los políticos que no estamos a la altura de la responsabilidad, los que no mostramos compromiso, capacidad ni honestidad para mejorarle la vida a la gente y, por el contrario, mejoramos la nuestra. Cada uno sabrá si se siente incluido o no en esta descripción.

Y en la Argentina, y en Arrecifes en particular, quienes se esfuerzan por sostener una comunidad vivible pagando los errores de muchos políticos, son los vecinos, los trabajadores, la gente honesta.

Es por ello que el grupo que tengo el honor de encabezar está integrado por estas personas. Son todos vecinos como vos, que han decidido trasladar al bien común la capacidad y experiencia que muestran en sus actividades particulares. Nuestro equipo da garantías de gobernabilidad porque las viene dando todos los días en sus respectivos trabajos, profesiones, empresas o empleos.

Ellos se vienen exponiendo y rindiendo examen desde hace años para que sus actividades sean rentables, de calidad, serias, porque si no el público no los seguiría eligiendo.

La ciudad y la Municipalidad son de los vecinos, no de los funcionarios. Y si los funcionarios no funcionan, es hora de que tomen las riendas los vecinos, acompañador por la experiencia de alguien que pueda guiarlos orgánica e institucionalmente.

Estamos preparados para gobernar Arrecifes; solo nos estamos organizando para que cada uno ocupe el lugar para el que está preparado, para el que ha demostrado tener capacidad.

La Municipalidad es la empresa más grande de Arrecifes y es como una casa enorme. Y si cada uno de nosotros pudo manejar la suya con seriedad y sentido común, en equipo podemos perfectamente conducir la ciudad para sacarla adelante.

Como en una familia, para ello tenemos que establecer prioridades lógicas. No podemos gastar una fortuna en una fiesta de cumpleaños cuando no tenemos plata para que los chicos estudien o para afrontar problemas de salud. A gran escala, es lo mismo.

Arrecifes es una gran y hermosa ciudad abandonada a su suerte. Hay que recuperarla urgente, cambiarla, hasta refundarla. Pero los políticos solos no podemos hacerlo. Por eso tenemos vecinos exitosos en lo suyo, para aportar desde el lugar que saben hacerlo.

En nuestro gobierno no van a encontrar puestos ocupados por amigos, familiares o punteros políticos a los que se los premie con un sueldo. Van a encontrar a gente capacitada, que no busca beneficios económicos, que ya tienen su vida laboral encaminada pero no quieren seguir viviendo en una ciudad sin futuro. Y no la quieren tampoco para sus hijos ni para sus nietos.

Nacimos en Arrecifes, crecimos en Arrecifes y no tenemos porqué irnos para desarrollarnos. Muchos queremos terminar nuestros días aquí y por eso queremos hacer una ciudad mejor.

Para tener éxito en esto, necesitamos de los vecinos; de los que integran nuestro grupo y de los que no. Necesitamos de los 32 mil habitantes. También necesitamos de los mejores de cada sector político, sin distinciones partidarias. Nos comprometemos desde ya a incorporarlos al equipo de gobierno si los arrecifeños nos dan la responsabilidad de sacar adelante la ciudad.

Arrecifes nos necesita unidos, más que nunca y de una vez por todas.

Jorge Eterovich