El bloque de concejales de Juntos está dividido en dos interbloques en Arrecifes, producto del alejamiento de Fernando Bouvier del oficialismo local, que encarna la UCR. El líder del PRO local armó su propio unibloque: Juntos-PRO.

Jorge Eterovich también mantiene su propio interbloque dentro del Frente de Todos, denominado Frente Renovador-Frente de Todos, manteniendo su histórica alineación al massismo. Y ahora el peronismo tendría un nuevo interbloque.

Luego de la polémica sesión del Concejo Deliberante donde se trataron el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023, los concejales de la oposición que no fueron para no dar quórum quedaron enojados con los que se sentaron en sus bancas. Y estos últimos, molestos con quienes no se presentaron a la sesión, perdiendo la mayoría que en conjunto tienen sobre el oficialismo.

Así lo manifestaron Daniel Bolinaga y Jorge Eterovich en la propia sesión, siendo el exintendente el más duro en sus conceptos: “Los concejales que juegan a las escondidas no me gustan; no sé qué hacen en este Cuerpo si no entienden que lo más importante son los vecinos”.

En este contexto, trascendió que Bolinaga también se separaría del bloque Frente de Todos, que hasta el momento comparte con Tana Di Palma, Gonzalo Peralta, Roxana Valdatta y Gabriela Giraudo.

El próximo lunes por la mañana, Bolinaga se comprometió a hablar en el regreso de Nadie Nos Escucha, por RADIO UNO 107.1. ¿Será?