Esta semana, por medio de publicaciones de madres y padres en redes sociales, se supo que durante varios días no hubo médicos en la guardia de Pediatría del Hospital Municipal y que los niños fueron atendidos por enfermeros, hechos que fueron confirmados por audios de oyentes en RADIO UNO (107.1).

El hecho de recurrir a los medios se da por la impotencia de los vecinos que aseguran haber reclamado en la Dirección del nosocomio y no tener ninguna respuesta.

Ahora se sumó otra denuncia pública sobre la irregular y grave atención en la Guardia General. La usuaria de Facebook relató: “Me toco ir a la guardia. Te atiende una enfermera en mesa de entradas. Se dirige a la guardia y vuelve con una orden de análisis (sin verla). Me los hacen y más tarde vuelvo por los resultados. Cuando ya los tengo, vuelvo a mesa de entradas pensando que ya me va a evaluar la médica/o… y no. La enfermera va con los estudios y se dirige a la guardia. Regresa con las indicaciones y el diagnóstico. O sea, ¿ahora hacen atención a distancia o no pueden tener contacto con los pacientes? Me parece algo anormal la forma de atención, ya que vas a la guardia porque te sentís mal y para que te vea evalúe y controle un médico. No soy de poner estas cosas, pero me vine muy desorbitada”.

Debajo de esa publicación, otra vecina comentó: “Hace unos días fui también a guardia y esperaba que me atienda un médico, pero el enfermero me pregunto que me pasaba y ahí nomás me puso un inyectable. Le tuve que preguntar qué me ponía. Estaba tan dolorida pero el médico nunca me atendió. Así pasa lo que pasa a veces. Una vergüenza”.

Otra más, agregó: “Me pasó con mi hijo. Encima no lo atendieron. Me fui a un particular, pero uno no tiene para pagar ahora como está todo. ¡Qué vergüenza!