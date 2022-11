Hace un mes, Micaela Sánchez, una arrecifeña de 20 años de edad, denunció un hecho muy similar sufrido en el Hospital Municipal de Arrecifes: para quitarle un chip anticonceptivo, en lugar de anestesia le inyectaron formol.

A esta equivocación muy grave de por sí, increíblemente ahora se sabe que no fue la única que ocurrió.

Hoy es Ayelen Arellano, una joven de 22 años, la que en su perfil de Facebook relata haber padecido una práctica casi idéntica en el mismo nosocomio local y por la misma intervención menor: sacarle un chip del brazo.

El relato de la chica es gravísimo e indignante, y se suma a numerosas quejas e irregularidades que se denuncian casi a diario. Sin embargo, las autoridades de Salud municipales y las del Hospital continúan sin dar respuesta alguna. Es muy triste.

LA PUBLICACIÓN DE AYELÉN

LO DEL HOSPITAL YA NO SON ERRORES!!!

Todos nos equivocamos, una lo entiende, aunque cuando se trata de salud es mas dificil aceptar que se equivoquen porque estan en juego vidas.

Pero les cuento que no hubo una sola chica a la que le inyectaron formol en lugar de anestesia, por lo menos fuimos dos, porque yo fui otra. Entonces ya no es un error si a dos chicas les colocas un liquido toxico como formol, o sea que a la primera que se lo pusiste no te diste cuenta o no te importo, y pusiste en riesgo no solo de una si no de dos.

Asi me quedo el brazo por ir a quitarme algo simple como es un chip anticonceptivo en el hospital de Arrecifes. Cuando el medico me inyecto senti un ardor muy grande y gritaba, entonces me cortó y me puso mas de lo que el decia que era anestesia y era formol!!!

Y no soy la chica que publico lo mismo hace un tiempo, soy otra.

Yo me pregunto hasta cuando van a seguir poniendo a la gente en riesgo cada vez que tenemos que ir a nuestro querido hospital que tanto nececitamos porque no tenemos otro lugar.

La muestra que no son errores y que no les importa nada es que con las graves cosas que ocurren no hacen nada y intentan taparlas. Encima se la agarran con las pobres enfermeras porque es lo mas facil y a los medicos nadie los toca… Cuanta gente mas hay a la que le pasaron cosas y no se anima a decir nada????

Necesitamos un hospital que nos cure no que nos agrave o nos provoque daños fisicos que no teniamos.